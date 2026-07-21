Salva Reina, Toni Acosta, Susana Abaitua y Mariona Terés serán homenajeados en la XXIII edición del FesƟval de Cine de Comedia de Tarazona, que se hace internacional

El XXIII FesƟval de Cine de Comedia de Tarazona y El Moncayo 'Paco Marơnez Soria' ha presentado este martes la programación oficial de una edición que reconocerá las trayectorias de Salva Reina y Toni Acosta, premiará el talento emergente de Susana Abaitua y Mariona Terés y estrenará la Sección Oficial de Largometrajes Iberoamericanos de Comedia.

Del 15 al 22 de agosto, el Teatro Bellas Artes de la localidad zaragozana volverá a converƟrse en el epicentro del cine de comedia con una intensa semana de proyecciones, encuentros, acƟvidades paralelas y propuestas culturales que consolidan a la cita como uno de los fesƟvales de referencia del panorama cinematográfico nacional.

Durante la presentación, el director del Festival, Raúl García Medrano, ha destacado que la XXIII edición supone “un hito en la historia del festival, pues acercamos hasta Tarazona la comedia hecha al otro lado del Atlántco, al convertir la Sección Oficial de largometrajes en iberoamericana, manteniendo el espíritu que siempre nos ha caracterizado”, subrayando el crecimiento experimentado por el certamen en los últimos años y la apuesta por seguir ampliando su programación.

Asimismo, García ha puesto en valor el nivel de las obras seleccionadas y ha agradecido el respaldo de las instituciones y entidades colaboradoras, que cada año son más y que hacen posible que Tarazona vuelva a convertirse durante una semana en punto de encuentro del cine de comedia.

El jefe de Comunicación del festival, Carlos Gurpegui, quien ha asegurado que el "ideal" es que "todas las películas nos inviten a ser felices", ha señalado que la comedia requiere de "precisión técnica y ritmo" y las historias y equipos que llegan a esta nueva edición "lo cumplen con sobresaliente".

Por su parte, la responsable de Negocio de Instituciones de Ibercaja, Carmen Pardo, ha reafirmado el compromiso de la entidad con la cultura y con un festival que "comparte el mismo espíritu de Ibercaja, que es mirar y centrarse en las personas", destacando la importancia de apoyar proyectos que dinamizan el territorio y acercan el cine al público.

La concejal de Cultura del Ayuntamiento de Tarazona, Ana Calvo, ha señalado que desde la institución están “muy ilusionados por celebrar una nueva edición de este acontecimiento que gira en torno al cómico Paco Marơnez Soria y que atrae hasta la ciudad a equipos enteros, dispuestos a disfrutar del comercio, las calles y la cultura de la localidad”. “La ciudad abre las puertas y sus habitantes se vuelcan con el festival, tanto asistiendo a las proyecciones y presentaciones como participando en los talleres y encuentros”, ha recordado.

En representación de la Diputación Provincial de Zaragoza, el diputado provincial Eduardo Arilla ha destacado "el esfuerzo, cariño y compromiso con el que se mantiene, año tras año, este festival", resaltando la capacidad del festival para proyectar el nombre de Tarazona y de la provincia a través del cine y la cultura. “Se trata de un gran proyecto que atrae a nuestro territorio a entendidos del séptimo arte y a personas que quieren disfrutar de las faldas del majestuoso Moncayo”, ha subrayado, al mismo tiempo que ha resaltado que este festival “dinamiza y pone en valor toda la provincia”.

Por su parte, la consejera de Cultura, Patrimonio y Educación de la Comarca de Tarazona y El Moncayo, Clara García Pellicer, ha puesto el acento en "el compromiso por conseguir una cultura accesible, que llegue a todos los municipios y que vertebre el territorio" y ha destacado la implicación de la comarca en una programación que volverá a extenderse a diferentes municipios gracias a las acƟvidades paralelas y al programa infantil.

44 cortometrajes y Ia Sección Oficial de Largometrajes Iberoamericanos de Comedia

La principal novedad de esta vigesimotercera edición -gracias al apoyo recibido por AECID Cultura- será la Sección Oficial de Largometrajes Iberoamericanos de Comedia, una apuesta con la que el festival amplía su programación, con una clara vocación internacional. Durante siete noches competirán las películas Cómo salvar el mundo, del director Alejo Levis; Café Chairel, de Fernando Barreda Luna; Sobriedad, me estás matando, de Raúl Campos; Hasta que la celda nos separe, de Mariana M. Emmanuelli; No se requieren traducciones, de Rafael Altamira; El Taser, de Borja Echeverría, y Nuda propiedad, de Alberto Utrera. Estos siete largometrajes proceden de España, México y Puerto Rico y, a pesar de la distancia, hasta Tarazona, viajarán representantes de todos ellos.

A esta nueva sección se sumará la tradicional Sección Oficial de Cortometrajes, uno de los grandes sellos de identidad del festival. En esta edición comperirán 44 trabajos, seleccionados entre las 361 obras recibidas de toda España. Entre ellos figuran además dos producciones aragonesas, En trámite, de Víctor Izquierdo, y Sopitas, de Luis Larrodera.

Como en ediciones anteriores, el cortometraje ganador obtendrá acceso directo a la preselección de los Premios Goya, además de optar a los Premios Forqué y entrar en la Short List de los Premios Fugaz, consolidando al certamen turiasonense como una plataforma de impulso para los nuevos creadores.

Homenajes al talento de la comedia

Uno de los momentos más esperados llegará durante la gala de clausura, que tendrá lugar el 22 de agosto, cuando el festival rendirá homenaje a algunas de las figuras más destacadas del panorama audiovisual español.

Los actores Salva Reina, ganador de un Premio Goya al Mejor actor de reparto en 2025 por su papel en El 47 de Marcel Barrena, y Toni Acosta, ganadora de dos Fotogramas de Plata conocida por series como Con el culo al aire, Gym Tony y 4 estrellas, recibirán el reconocimiento Talentos de Comedia.

Además, Susana Abaitua, conocida por su participación en las series Sé quién eres y Patria, y nominada a Mejor Actriz Protagonista en los Premios Goya 2026 por Un fantasma en la batalla, será distinguida con el premio Talento Joven, mientras que Mariona Terés, destacada por su papel en Paquita Salas, Veneno, Las de la última fila, y este mismo año Barrio Esperanza, en lo que ha supuesto su primer papel protagonista, recogerá el galardón Talento Revelación.

La ceremonia servirá además para entregar los premios de las diferentes secciones oficiales y acoger el estreno del cortometraje realizado durante el tradicional Taller de Realización de Cortometrajes, una de las actividades más participativas del festival.

Mucho más que cine

La programación volverá a extenderse más allá de la gran pantalla con una completa agenda de actividades paralelas. El festival arrancará el 15 de agosto con la proyección del documental Forqué. El oficio de hacer cine, dirigido por Gaizka Urresti y Rafael Maluenda, un recorrido por la figura de uno de los grandes nombres del cine español.

Durante toda la semana también se desarrollará el Taller de Realización de Cortometrajes, en el que alrededor de 25 participantes aprenderán de forma práctica todas las fases del proceso cinematográfico, desde el guion hasta el montaje, para presentar su trabajo durante la gala final.

El público infantil volverá a tener un protagonismo especial gracias al Programa Matinal Infantil, que, gracias a la colaboración de la Comarca de Tarazona y El Moncayo y de Embou, recorrerá varias localidades de la comarca —Vierlas, Litago, Trasmoz, Añón de Moncayo, Tarazona y Grisel— con una selección de cortometrajes realizados por alumnado del CEIP Serrerías de Valencia. A través de estas proyecciones se reflexionará sobre cuestiones relacionadas con la igualdad, la convivencia, la protección del patrimonio o el respeto al medio ambiente, poniendo en valor el cine como herramienta educativa.

Asimismo, el festival acogerá la grabación en directo y abierta al público del Podcast de Pelocas, que acercará al público conversaciones con algunos de los protagonistas de esta edición. La programación se completará con el Off Festival, que volverá a llenar de humor las noches de Tarazona.

El 19 de agosto, David Puerto presentará en La Siesta su espectáculo Bien, mientras que al día siguiente será el turno de Bianca Kovacs, con Una rumana muy legal. El broche llegará el 21 de agosto con el monólogo Prohibido echarle cacahuetes al mono, protagonizado por Salva Reina en el Teatro Bellas Artes.

Mientras que las dos primeras sesiones son gratuitas, las entradas para este último espectáculo tienen un precio de 12 euros (9 euros para titulares de la Tarjeta Cultural) y podrán adquirirse desde el 17 de agosto en la Oficina Municipal de Cultura de Tarazona, además de en la taquilla del teatro el mismo día de la función. También podrán reservarse a través de la web del festival o del correo cultura@tarazona.es.

La programación incluirá además un nuevo encuentro de "Un vermú con...", -con la colaboración de la Asociación de Comerciantes de Tarazona- protagonizado este año por Luis Larrodera, y concluirá con la tradicional fiesta de clausura abierta a todo el mundo en el Palacio de Eguarás, amenizada por The William Miller Band, Roberta Fauteck y la sesión de DJ Easy Rider (Pablo Aragüés).

Una cita consolidada

Con más de dos décadas de trayectoria, el Festival de Cine de Comedia de Tarazona y El Moncayo se ha consolidado como uno de los principales certámenes especializados en comedia de España y está declarado como Actividad de Interés Turístico de Aragón desde 2025. Es uno de los cinco festivales aragoneses calificadores para los Premios Goya, además de ser festival colaborador de los Premios José María Forqué y calificador para los Premios Fugaz, referentes del cortometraje español.

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El festival está organizado por el Ayuntamiento de Tarazona y AC Secuencias, y cuenta con la colaboración de la Comarca de Tarazona y El Moncayo, Fundación Ibercaja, Fundación AISGE, Moira Pictures, Dama Autor, AECID Cultura, Diputación de Zaragoza, Gobierno de Aragón, Film & Co, Heraldo de Aragón, El Español de Aragón, Pelocas, Aragón TV y Aragón Radio. Patrocinan también Embou, Bodegas Aragonesas, Ambar, La Siesta, AraFilmFest, Premios Fugaz y la Academia de Cine.