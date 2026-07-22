La Aemet inunda de alertas a Aragón este miércoles: del calor extremo generalizado a las tormentas y el granizo en varios municipios
La comunidad autónoma afronta la tercera ola de calor del verano con avisos naranjas y amarillos en la mayor parte de su territorio
Aragón se encuentra inmersa en la tercera ola de calor del verano, un episodio que está dejando temperaturas por encima de los 40 grados y que, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), tendrá una duración mínima de dos días, hasta el jueves. No obstante, el organismo meteorológico, no descarta que el viernes se repitan valores muy similares a los actuales, lo que podrían prolongar la situación de calor extremo.
La comunidad lleva semanas encadenando valores sofocantes, especialmente en Zaragoza, donde desde la segunda ola de calor se han registrado valores extremos de manera consecutiva. Las máximas se han mantenido disparadas desde el pasado 9 de julio, sin apenas tregua en esta temporada estival.
Avisos por calor en toda la comunidad
Este miércoles, la Aemet mantiene activados avisos por calor en todo Aragón. En el Pirineo oscense, el aviso será naranja, con máximas de 37 grados entre las 13.00 y las 21.00. En el centro de Huesca se alcanzarán los 39 grados en esa misma franja, mientras que en el sur de la provincia se llegará a los 40. En el Bajo Aragón de Teruel se esperan 39 grados, en la Ibérica zaragozana hasta 39 y en la Ribera del Ebro 40. Los avisos amarillos afectarán a las Cinco Villas, Albarracín y Jiloca, Gúdar y Maestrazgo, donde las temperaturas rondarán los 36 grados en las zonas más bajas.
La previsión por municipios refleja la intensidad de este episodio térmico: Calatayud alcanzará los 41 grados, Ejea de los Caballeros llegará a 40, Monzón marcará 38, Benasque se quedará en 33, Calamocha alcanzará 37 y Alcañiz rondará los 39.
Tormentas y riesgo de granizo en el sur de Aragón
A esta situación de calor extremo se suma el riesgo de tormentas en varias zonas de Teruel. La Aemet advierte de una dualidad meteorológica que marcará la jornada: mientras buena parte de Aragón soporta temperaturas extremas, en el sur de la comunidad existe peligro importante de tormentas y de fuertes rachas de viento. En el Bajo Aragón, Gúdar y Maestrazgo y Albarracín y Jiloca se espera un fenómeno climatológico adverso. La previsión apunta a que el granizo podría caer con fuerza en algunos puntos, lo que añade un elemento de inestabilidad a un día ya marcado por el calor.
Aunque el episodio está siendo intenso, la previsión apunta a un alivio térmico a partir del fin de semana. El sábado se espera un descenso generalizado de las temperaturas, que se situarán entre los 31 y los 33 grados en buena parte de Aragón. Aunque seguirán siendo valores altos, permitirán una tregua después de varios días de calor sofocante. La Aemet prevé que esta ola de calor, pese a su intensidad, no será especialmente larga y que el fin de semana llegará con un ambiente más suave, con unas temperaturas más llevaderas para este mes de julio.
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