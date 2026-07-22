Ambar Especial, elegida mejor cerveza del mundo en el World Beer Challenge 2026; revalida el único 100/100 del certamen

Ambar Especial ha sido reconocida como la mejor cerveza del mundo en el World Beer Challenge 2026 tras convertirse en la única cerveza participante que ha logrado la puntuación perfecta: 100 puntos sobre 100. El resultado sitúa nuevamente a la cerveza insignia de Cervezas Ambar en la cima de la competición internacional celebrada en Estoril (Portugal), en la que participan referencias procedentes de distintos países y son evaluadas por especialistas de todo el mundo.

El reconocimiento tiene además un valor extraordinario porque no se trata de un éxito aislado. En 2024, Ambar Especial ya alcanzó la puntuación perfecta y fue reconocida como la mejor lager internacional del certamen. Dos años después, vuelve a repetir el hito y demuestra una regularidad excepcional al más alto nivel internacional.

En esta edición, las cervezas fueron evaluadas por un jurado formado por 125 expertos procedentes de 29 países, que analizaron las muestras mediante catas a ciegas siguiendo criterios de calidad, equilibrio, complejidad aromática y excelencia técnica.

Este reconocimiento distingue también una elaboración diferencial dentro del sector. Ambar Especial se produce utilizando lúpulo recién molido, un proceso desarrollado por la propia compañía que permite conservar mejor los aromas y matices de esta materia prima esencial, aportando una mayor intensidad y frescura al perfil final de la cerveza.

"Conseguir una puntuación perfecta una vez es extraordinario. Conseguirla dos veces y seguir siendo la única cerveza que alcanza el 100/100 en esta edición supone una enorme satisfacción y una validación internacional de nuestra forma de entender la cerveza: innovación, inconformismo y máxima exigencia en cada elaboración", afirma Antonio Fumanal, maestro cervecero y responsable de I+D de Cervezas Ambar.

El reconocimiento llega además en un año especialmente simbólico para la compañía, que culmina la celebración de su 125 aniversario, consolidándose como una de las cerveceras independientes con mayor trayectoria y personalidad de España.

Once medallas para Ambar

El éxito de Ambar Especial estuvo acompañado por otros diez reconocimientos para la cervecera aragonesa.

Entre ellos destaca Ambar Export, que obtiene por décimo año consecutivo la medalla de oro en la categoría German-Style Bock. También lograron medalla de oro Ambar Especial Sin Gluten, Ambar Radler, Ambar 125 y las tres referencias de la gama Ambar Triple Zero®, reafirmando el liderazgo de la compañía en innovación y desarrollo de nuevas categorías.

Las medallas de plata fueron para Ambar 10, Ambar IPA y Ambar 1900 Sin Filtrar.

Grupo Agora alcanza 1.494 puntos y 16 medallas internacionales

A las once medallas obtenidas por Ambar se suman las cinco logradas por Moritz, con tres oros para Moritz 00 Torrada, Epidor y Moritz Bruta, además de dos platas para Moritz Original y Moritz 7.

En conjunto, Grupo Agora alcanza 16 medallas y 1.494 puntos, situándose entre los grupos cerveceros más reconocidos de esta edición del World Beer Challenge.

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Estos resultados respaldan la apuesta continuada del grupo por la calidad, la innovación y la excelencia cervecera, y consolidan la posición internacional de dos marcas históricas que siguen demostrando que la tradición y la capacidad de innovar pueden caminar de la mano.