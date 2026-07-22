CaixaBank galardona a Cristina Gallart, presidenta de Fribín, con el Premio Empresaria en la Territorial Ebro

CaixaBank ha galardonado a Cristina Gallart, presidenta de Fribín Foods, con el ‘CaixaBank Premio Empresaria’ en la Territorial Ebro, que abarca Aragón, Navarra y La Rioja. Con este reconocimiento, la entidad distingue el talento y la excelencia profesional de empresarias que son referentes en sus territorios por su trayectoria empresarial, visión estratégica, capacidad de liderazgo y compromiso social.

El jurado, integrado por directivas y directivos de CaixaBank, ha elegido a Cristina Gallart, entre las candidaturas presentadas en la Territorial Ebro, por su experiencia empresarial y por su contribución al crecimiento y transformación de Fribín Foods.

Cristina Gallart está al frente de Fribín Foods, una empresa familiar nacida en Binéfar hace más de sesenta años que se ha consolidado como uno de los referentes del sector cárnico español. Con presencia en más de treinta países, desarrolla un modelo de integración que abarca toda la cadena de valor, desde el origen hasta el cliente final, combinando la experiencia acumulada durante décadas con una firme apuesta por la innovación, la calidad, la seguridad alimentaria y la internacionalización.

Pero, por encima de las cifras, Fribín es un proyecto construido sobre las personas y el territorio. Sostienen que la excelencia no se alcanza únicamente con tecnología o procesos, sino con una cultura basada en la responsabilidad, el respeto, la mejora continua y el compromiso con nuestros clientes, nuestros equipos, los ganaderos y el entorno rural del que forman parte. Porque producir alimentos es una gran responsabilidad y queremos hacerlo con la misma dedicación con la que cuidaríamos de nuestra propia familia.

Tras esta fase regional, Cristina Gallart pasará a formar parte, junto con las otras 12 premiadas, de la Comunidad Premio Empresaria en LinkedIn, una red impulsada por CaixaBank que fomenta el networking, el intercambio de experiencias y el acceso a iniciativas exclusivas para empresarias referentes de todo el país.

Además, Cristina Gallart optará al galardón nacional. La empresaria que gane la fase nacional tendrá la oportunidad de participar en un evento internacional de alto nivel junto a empresarias líderes de todo el mundo.

Una década reconociendo el liderazgo femenino empresarial

La entidad suma una década reconociendo el liderazgo femenino empresarial con el ‘CaixaBank Premio Empresaria’. En este tiempo, el galardón ha distinguido a empresarias referentes como Inés Juste, presidenta del Grupo Juste; Rocío Hervella, fundadora y consejera delegada de Prosol; Arancha Manzanares, vicepresidenta de Ayesa; Lina Mascaró, presidenta de Grupo Mascaró; Pilar Martínez-Cosentino, consejera delegada de Grupo Consentino; Maite Casademunt, presidenta y directora creativa de Lola Casademunt; María José Cascajo, fundadora de HC Clover; Judith Viader, CEO de Frit Ravich, y Sofía Osborne, presidenta del Grupo Osborne y ganadora nacional de la pasada edición, entre otras.

El acto de entrega del galardón ha contado con la participación de Isabel Moreno, directora de la Territorial Ebro de CaixaBank, quien ha destacado que “la trayectoria de Cristina Gallart es un ejemplo de cómo el liderazgo transforma empresas e impulsa el desarrollo de los territorios. Fribín Foods se ha convertido en un referente de crecimiento sostenible y de creación de valor”.

En este sentido, ha subrayado que “con este reconocimiento, desde CaixaBank queremos poner en valor el talento de empresarias que son referentes para toda la sociedad y contribuyen a generar nuevas oportunidades para las futuras generaciones”.

Por su parte, Cristina Gallart ha declarado: “Recibo este reconocimiento con una enorme gratitud, pero también con una gran responsabilidad. Los premios no te hacen mejor persona ni mejor empresaria, simplemente te recuerdan el compromiso de estar a la altura de la confianza que otros depositan en ti. Aunque este galardón lleve mi nombre, siento que pertenece a todas las personas que forman parte de FRIBIN y que, desde hace casi sesenta años, construyen este proyecto con esfuerzo, compromiso y pasión. Este reconocimiento nos anima a seguir creciendo en el mundo rural sin perder aquello que nos ha traído hasta aquí: nuestras personas, nuestros valores y nuestro profundo arraigo al territorio”.

‘CaixaBank Premio Empresaria’ celebra este año su décima edición con el objetivo de reconocer el talento y la excelencia profesional de mujeres empresarias referentes en España. El galardón se dirige a empresarias con al menos tres años de actividad, una facturación anual mínima equivalente a 1,5 millones de euros y una implicación directa en la gestión del negocio.

A través de esta iniciativa, CaixaBank refuerza su compromiso con la promoción del talento femenino y con el reconocimiento de trayectorias empresariales que destacan por su contribución al tejido económico y social.

El jurado del ‘CaixaBank Premio Empresaria’ valora factores como la solidez y crecimiento del negocio, la innovación, la internacionalización, la creación de empleo, la sostenibilidad y el compromiso con la diversidad, así como la trayectoria y el liderazgo de las candidatas.

Compromiso con la excelencia empresarial

CaixaBank es consciente de la importancia que tienen las empresarias en el peso de la economía y promueve estos premios como muestra de apoyo y reconocimiento a este colectivo clave.

Estos galardones se enmarcan en el programa de diversidad de CaixaBank Wengage, un proyecto transversal desarrollado por personas de todos los ámbitos de la entidad basado en la meritocracia y en la promoción en igualdad de oportunidades, que trabaja para fomentar y visualizar la diversidad en todas sus dimensiones: de género, generacional, cultural, personas con discapacidad, LGTBI... Wengage incluye medidas internas para involucrar y sensibilizar a todas las personas sobre el valor de la diversidad, para fomentar la flexibilidad y la conciliación, construir una cultura inclusiva donde todas las personas se sientan seguras y puedan desarrollar su talento, y para reforzar el rol de la mujer, con ternas en los procesos de promoción interna o los planes de mentoring femenino. Además, CaixaBank es la primera empresa en España en obtener la certificación de AENOR por su programa de mentoring.

En el ámbito externo, CaixaBank también desarrolla iniciativas para los clientes y la sociedad, basándose en impulsar la diversidad en cinco ámbitos de actuación: liderazgo y emprendimiento, con la organización de diferentes premios y reconocimientos al liderazgo femenino empresarial (CaixaBank Premio Empresaria y Premio A Profesional Autónoma); innovación y educación (Premios WONNOW a la excelencia académica a mujeres en el ámbito STEM); deporte (patrocinio de la selección femenina de baloncesto); entorno rural (Cátedra AgroBank: Mujer, empresa y medio rural, o el estudio de la brecha de género en el sector agrario de Closingap); y promoción de la inclusión laboral de personas en riesgo de exclusión, con programas como Triunfa en tu entrevista para mujeres o la colaboración de entidades como Specialisterne para fomentar el desarrollo profesional de jóvenes con TEA.

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Gracias a este compromiso, la entidad ha logrado el galardón como “Mejor Banco en Diversidad en Inclusión en Europa” de Euromoney en 2025. Además, cuenta con el Distintivo de Igualdad en la Empresa (DIE) que otorga el Ministerio de Igualdad y con la Certificación EFR (Empresa Familiarmente Responsable) en la categoría de excelente.