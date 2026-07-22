El Gobierno de Aragón autoriza el realojo de los evacuados de Ejulve y rebaja la emergencia a Situación Operativa 1

El Centro de Coordinación Operativa Integrada (CECOPI) ha acordado este miércoles rebajar la emergencia del incendio forestal de Ejulve a Situación Operativa 1 y autorizar el realojo de todas las personas que permanecían evacuadas como medida preventiva.

La decisión se adopta tras la evolución favorable registrada durante las últimas horas y permitirá iniciar una fase de normalización progresiva de la emergencia, manteniendo en todo momento los trabajos de vigilancia y consolidación del perímetro por parte del operativo de extinción.

Asimismo, se procede a la desmovilización de la Unidad Militar de Emergencias (UME), que estaba finalizando las tareas que tenía asignadas en el sector 2 del incendio.

El dispositivo de INFOAR mantendrá sobre el terreno siete cuadrillas para continuar con las labores de consolidación y vigilancia ante cualquier posible reactivación. "La evolución del incendio de Ejulve durante toda la noche ha sido muy positiva. Prácticamente todo el entorno del incendio está ya frío, lo que nos permite rebajar la emergencia a Situación Operativa 1, iniciar la desmovilización de la UME y trabajar en la vuelta progresiva a la normalidad", ha afirmado el consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro, tras la reunión del CECOPI.

El CECOPI ha acordado también la reapertura de la carretera A-2403 y prevé abrir igualmente la A-1702 entre los puntos kilométricos 10 y 29 una vez concluyan las revisiones de seguridad que se están realizando durante la mañana.

Durante la reunión se ha analizado igualmente la previsión meteorológica para las próximas horas. Según AEMET, entre las 11.00 y las 18.00 horas se espera viento de componente suroeste con una intensidad media de unos 20 kilómetros por hora y rachas que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora. A partir de la tarde se prevé una disminución de la intensidad del viento y una evolución más favorable de las condiciones meteorológicas.

Si el proceso de realojo se completa con normalidad y las carreteras pueden reabrirse según lo previsto, el Gobierno de Aragón estudiará esta misma tarde un nuevo descenso del nivel de emergencia hasta Situación Operativa 0 Nivel 0, lo que supondría avanzar un paso más hacia la recuperación de la normalidad.

Plan sigue activo

Por su parte, el incendio de Plan sigue siendo el frente que más preocupa al operativo. Los trabajos de extinción avanzan de forma muy lenta debido a las especiales características del terreno, con zonas situadas por encima de los 2.000 metros de altitud y pendientes muy pronunciadas que limitan el empleo de determinados medios de extinción.

El dispositivo continúa actuando fundamentalmente con helicópteros, realizando descargas muy precisas sobre puntos calientes localizados en un incendio que requiere una intervención prácticamente quirúrgica. El operativo confía en que el descenso de las temperaturas previsto para los próximos días contribuya a mejorar su evolución.

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"Ahora mismo la principal preocupación operativa está en Plan. Se trata de un incendio muy complejo por la orografía, a más de 2.000 metros de altitud y en una zona de pendientes extremas, donde la extinción se está realizando prácticamente pino a pino con helicópteros", ha concluido Bermúdez de Castro.