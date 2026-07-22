Grupo Jorge invertirá casi 30 millones en suelos de la DGA para completar su ampliación en Zuera

Luz verde a la ansiada expansión de Grupo Jorge en Zuera. El Consejo de Gobierno de este miércoles ha autorizado a Aragón Plataforma Logística (APL) la venta de suelo en el polígono industrial de la localidad zaragozana al gigante cárnico aragonés, que podrá por fin iniciar los trabajos para desarrollar su centro logístico, que incluirá una terminal ferroviaria, y un parque fotovoltaico. La venta de los suelos tendrá un valor de 4,5 millones de euros, aunque APL valora la intervención para ponerlos a punto para la actividad económica en otros 24 millones.

El Ejecutivo autonómico ha dado permiso a APL para vender de manera directa las futuras parecelas de terreno situadas en la plataforma logística industrial Luis Zubieta Lacámara a la empresa Jorge Pork Meat SL, para llevar a cabo esta operación. Aragón Plataforma Logística es la promotora del PIGA que rodea al proyecto y, según explica la DGA en un comunicado de prensa, "resultará propietaria de las parcelas resultantes" del proceso de exprociación necesario para llevar a cabo la operación. "Esta titularidad incluirá las parcelas de cesión obligatoria correspondientes al Gobierno de Aragón y al Ayuntamiento de Zuera, con excepción de las destinadas a dotaciones públicas", resume la DGA en su nota de prensa.

El Ejecutivo autonómico precisa en su comunicado que "el precio definitivo de la compraventa se determinará una vez finalicen las obras de urbanización". Según explica el Gobierno de Aragón, el importe fijo es de 4,5 millones de euros, pero posteriormente se debe añadir "el coste de las obras de urbanización que APL repercutirá a la empresa compradora (Grupo Jorge)". La DGA defiende que en la actualidad se estima en otros 24 millones de euros esta operación urbanística, por lo que el gigante aragonés del sector cárnico tendría que abonar hasta 28,5 millones de euros para completar el proyecto de Zuera.

Un proyecto anunciado en 2022

La ampliación de Grupo Jorge en la plataforma de Zuera no es una novedad, ya que es un proyecto que dio su primer paso en 2022, con un anuncio del presidente de la compañía, Sergio Samper, realizado minutos después de una reunión con el entonces presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán.

Entonces, Jorge anunciaba una inversión de unos 60 millones de euros para construir una plataforma logística que ocupará unas 35 hectáreas de superficie. La iniciativa ya incluía entonces una terminal ferroviaria de cuatro vías de entre 750 y 1.000 metros de longitud, además de una fábrica de piensos que aspirará a almacenar 525.000 toneladas al año. También un gran almacén frigorífico de 12.000 palés y un aparcamiento para 200 camiones. El proyecto pretendía generar 192 puestos de trabajo.

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En aquella presntación de 2022, Grupo Jorge pretendía que el proyecto entrase en marcha en tres años, en 2025. Sin embargo, los problemas geotécnicos detectados en la zona, con simas, obligaron en primer lugar a rebajar el tamaño del complejo, de unas 150 hectáreas a las 35 hectáreas finales, y retrasó los plazos. El Ejecutivo autonómico liderado por el popular Jorge Azcón comenzó el pasado veranos los trámites para recuperar un proyecto que este miércoles ha dado un nuevo paso.