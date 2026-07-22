Un grupo navarro toma el control de la fábrica de platos preparados de Fraga

La planta de platos preparados de Fraga (Huesca), uno de los principales activos de la industria agroalimentaria del Bajo Cinca, cambia de manos apenas cuatro años después de su rescate empresarial. La compañía de nueva creación Montarto Foods ha adquirido el 80% de Healthy Food Solutions, la firma propietaria de la fábrica oscense, en una operación con la que inicia un ambicioso plan para crear uno de los principales grupos españoles especializados en platos preparados refrigerados.

La operación tiene especial relevancia para Aragón, ya que afecta a una instalación que da empleo a alrededor de un centenar de personas entre trabajadores directos e indirectos y que en los últimos años ha protagonizado un importante proceso de modernización gracias a inversiones industriales y ayudas públicas.

En alianza con un grupo catalán

Detrás del proyecto se encuentra el empresario Pere Mañé, impulsor de Montarto Foods, junto al grupo empresarial navarro Amixalan Business Group, que compañía pasa a convertirse en el socio mayoritario de la nueva plataforma y entra por primera vez en el sector alimentario. El hólding con sede en Pamplona está liderado por Xabier Blanco, el inversor más rico de la comunidad foral tras vender la energética STI Norland, según la lista Forbes.

La empresa compradora ha adquirido el 80% de Healthy Food Solutions (antigua Precocinados Ángel Bosh), mientras que el grupo catalán Teresa Carles-Flax & Kale conservará el 20% restante como accionista minoritario.

Desde la planta de Fraga se elaboran platos preparados refrigerados de cuarta y quinta gama comercializados bajo marcas como Socarraet, especializada en arroces listos para consumir; Casa Koji, centrada en recetas de inspiración asiática; Teresa’s, enfocada en alimentación saludable y productos flexitarianos; y Lola Cocina de la Abuela, con una oferta basada en recetas tradicionales. La fábrica produce también para marcas de distribución de distintas cadenas de supermercados. La intención de los nuevos propietarios es convertir estas instalaciones en la piedra angular de un grupo industrial que crecerá mediante nuevas adquisiciones.

"Nuestra intención es construir un grupo industrial de referencia que combine capacidad productiva, innovación y cercanía al consumidor", señaló en un comunicado Pere Mañé, director general de Montarto Foods, quien confirmó que la compañía ya negocia una segunda adquisición que podría cerrarse en los próximos meses.

Un proyecto con respaldo financiero

Montarto Foods nace con una estrategia de crecimiento basada tanto en la expansión de la producción como en la compra de empresas especializadas. Según la información facilitada por la compañía, dispone inicialmente de una capacidad inversora de 10 millones de euros, ampliable hasta 25 millones, con el objetivo de alcanzar una facturación próxima a los 60 millones de euros en cinco años.

Por su parte, Amixalan Business Group considera esta operación su puerta de entrada al sector agroalimentario. "Creemos firmemente en el potencial de un mercado impulsado por tendencias estructurales como la conveniencia, la alimentación saludable y la innovación», afirmó el presidente del grupo navarro, Xabier Blanco.

Segunda operación en cuatro años

La planta de Fraga ya había protagonizado otra relevante operación corporativa en 2022. Entonces, el grupo catalán Teresa Carles-Flax & Kale adquirió por cuatro millones de euros la antigua fábrica de Precocinados Ángel Bosch, conocida por elaborar los productos de la cadena de comida para llevar Tento, cuando la empresa se encontraba en plena crisis e inmersa en un concurso de acreedores. Aquella compra permitió mantener la actividad industrial y el empleo, además de iniciar un proceso de transformación de las instalaciones hacia la producción de alimentos saludables y platos preparados refrigerados.

Desde entonces, la compañía ha reforzado su actividad industrial en Fraga. En 2024 fue una de las principales beneficiarias aragonesas del Perte Agro, al obtener 3,7 millones de euros de ayudas públicas para acometer una inversión total de 5,6 millones destinada a mejorar la eficiencia energética, la digitalización, la sostenibilidad y la capacidad productiva de la planta.

En la actualidad, Healthy Food Solutions prevé cerrar 2026 con una facturación cercana a los 17 millones de euros, una cifra que ha despertado el interés de Montarto Foods para convertir las instalaciones fragatinas en el punto de partida de su proyecto de consolidación industrial en el mercado ibérico.