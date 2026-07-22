El incendio de Plan se combate "pino a pino" y desde el aire: "No te puedes meter andando porque de repente baja un árbol encendido"

Hace días que arde el ibón de Plan (Huesca). En concreto, desde el pasado viernes, 17 de julio. Desde entonces el fuego se mantiene activo y, aunque ha habido avances, las tareas de extinción son complicadas por la orografía del terreno, que impide el acceso por tierra y solo permite actuar a los medios aéreos. El alcalde de este municipio del valle de Gistaín, José Serveto, afirma que el operativo "está funcionando bastante bien", pero se remite a los hechos: "Es muy difícil de atacar".

Serveto explica que en el terreno hay "una cortada de precipicios" y que el problema está en que "caen árboles en llamas desde arriba hacia la parte baja". El alcalde informa de que, aún difícil, el punto en el que se originó el fuego tenía un acceso más sencillo para su extinción, pero se ha continuado propagando y ahora es complejo. "En situaciones normales se puede pasar andando, pero ahora no te puedes meter porque de repente baja un pino encendido que rueda hacia abajo", expone.

También así lo describe el director de extinción del incendio de Plan, Francho Aso, que ha detallado que la caída de elementos rodantes causa nuevas igniciones y puede provocar inseguridad al personal que trabaja en sofocarlo. "Eso nos implica que vayamos algo más lentos de lo que nos gustaría", apunta. Esta circunstancia es una dificultad añadida a que en el "subpiso de la zona arbolada" hay una capa vegetal que obliga a que haya "varios de los pies arbóreos en ignición". Concreta que esto supone "hacer un tratamiento especial a cada una de las zonas", labor que "está dificultando las tareas". Este miércoles por la mañana, los medios avanzaban en consolidar el perímetro.

Esta situación hace que las labores de extinción recaigan sobre todo en los medios aéreos. "Los helicópteros van pino a pino apagándolo", ha indicado el consejero de Interior, Roberto Bermúdez de Castro. Serveto agrega que "las brigadas terrestres están en la parte más baja y han montado líneas de agua para hacer cargas".

Según informan desde Infoar, el dispositivo de prevención y extinción de incendios forestales del Gobierno de Aragón, en la zona trabajan las brigadas helitransportada de Peñalba, Bailo y Boltaña y helicópteros tanto de la DGA como del Miteco (ministerio). "Hay que seguir echando agua por medios aéreos", insiste Bermúdez de Castro.

Aunque el trabajo es intenso, el incendio se mantiene activo y ha afectado a entre 80 y 100 hectáreas. La superficie perjudicada está estable y no va a más, pero Serveto expresa que "da pena". "Todo el mundo está con incertidumbre. Preocupación por la gente y por los pueblos no hay, porque el incendio está lejos y por el momento no se acerca a los núcleos urbanos, pero es triste", expone.

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El foco está puesto en el fin de semana, cunado se espera que la climatología permita avanzar en la extinción del incendio. Serveto indica que "el sábado hay algo de pronóstico de lluvia, así que habrá que rezar" y Bermúdez de Castro se refiere a una bajada de temperaturas en los días venideros que podría ayudar a "aplacar" el fuego.