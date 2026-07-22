La Litera plantea hasta doce conexiones diarias en la línea de tren Lleida-Monzón

Los municipios y entidades implicados en la mejora de la línea ferroviaria entre Lleida y Monzón han avanzado en la elaboración de una propuesta conjunta para reforzar este corredor con entre 11 y 12 conexiones diarias de ida y vuelta, con el objetivo de adaptar el servicio a las necesidades de movilidad del territorio y mejorar la conexión entre Aragón y Cataluña.

La Comarca de La Litera forma parte del grupo de trabajo que impulsa esta iniciativa, en la que participan también representantes de Lleida, Monzón, Binéfar, Tamarite de Litera, Altorricón, Almacelles, Raimat, el Consejo Comarcal del Segrià y la Comarca del Cinca Medio. El propósito es consensuar un documento técnico que pueda presentarse el próximo mes de septiembre al Gobierno de Aragón, la Generalitat de Cataluña y el Ministerio de Transportes.

Durante la última reunión, los participantes acordaron la hoja de ruta para los próximos meses, que incluirá un análisis de horarios, frecuencias, inversiones necesarias y mejoras en estaciones, andenes y puntos de parada. El proyecto también contempla facilitar la conexión con los servicios de alta velocidad desde Lleida hacia Madrid y Barcelona.

El alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha defendido que el eje ferroviario Lleida-Monzón forma parte de un "espacio social, territorial y económico común" con un importante potencial de desarrollo. Asimismo, ha señalado que la iniciativa requiere la implicación del Gobierno de España, el Gobierno de Aragón, la Generalitat de Cataluña y las diputaciones de Lleida y Huesca.

Larrosa también ha considerado necesario estudiar inversiones en las infraestructuras ferroviarias y avanzar hacia una posible integración tarifaria que facilite el uso del transporte público y favorezca la movilidad entre ambos territorios.

MOVILIDAD PARA ESTUDIANTES, TRABAJADORES Y USUARIOS DE SERVICIOS

Por su parte, la presidenta de la Comarca de La Litera, Tania Solans, ha subrayado que se trata de una actuación "necesaria y más sostenible" que responde a las demandas de comarcas como La Litera y el Cinca Medio.

En este sentido, ha explicado que el futuro documento permitirá seguir sumando esfuerzos para mejorar los desplazamientos de estudiantes que cursan sus estudios en Lleida, trabajadores, personas que acuden a consultas médicas y usuarios de otros servicios, al tiempo que ha defendido la necesidad de diseñar las actuaciones desde la realidad del territorio.

Asimismo, Solans ha apuntado que el estudio contempla analizar la posibilidad de habilitar apeaderos vinculados a municipios como Altorricón y Tamarite de Litera para ampliar la cobertura del servicio.

La vicepresidenta de la Comarca de La Litera y alcaldesa de Altorricón, Susana Ramón, ha explicado que el grupo de trabajo ya ha definido el plan para elaborar un documento con propuestas concretas que pueda trasladarse en septiembre a las distintas administraciones competentes.

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Ramón ha destacado que la mejora de la línea ferroviaria podría beneficiar a más de 500.000 personas, además de contribuir a impulsar una movilidad más sostenible, reforzar la cohesión territorial y generar nuevas oportunidades de desarrollo para los municipios situados a lo largo del corredor ferroviario entre Lleida y Monzón.