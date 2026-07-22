Merlin invertirá 1.225 millones para levantar el centro de datos que compró a Forestalia en Botorrita (Zaragoza)

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha anunciado este martes la aprobación de la Declaración de Interés Autonómico (DIGA) para el proyecto de centro de datos que promueve Merlin Properties en Aragón, un paso que permitirá acelerar su tramitación administrativa al reconocer su carácter estratégico para la comunidad. Él complejo se ubicará en la localidad zaragozana de Botorrita, donde ocupará un terreno de 28 hectáreas. La inversión total asciende a 1.225 millones de euros.

La expansión de Merlin Properties en el negocio de los centros de datos en Aragón se apoya activos energético procedente de Forestalia, la compañía aragonesa que está bajo el foco informativo por la investigación judicial. La socimi del Ibex 35 copmró ha ce uno smeses dos tercios de la capacidad eléctrica vinculada al denominado proyecto Búfalo, el macrodesarrollo con el que la empresa fundada por Fernando Samper planteaba impulsar tres centros de datos asociados a generación renovable en la provincia de Zaragoza.

En concreto, Merlin asumió 227 megavatios (MW) de acceso y conexión a la red eléctrica, de los 300 MW con los que contaba inicialmente el proyecto. Esta capacidad corresponde a dos de los tres nudos eléctricos sobre los que se articulaba la iniciativa: Los Vientos, ubicado en el término municipal de Muel, y María, en María de Huerva. El complejo prevé generar 520 empleos cuando esté en operación, de los cuales 190 serían directos.

El anuncio se ha realizado en la Sala de Columnas del edificio Pignatelli, sede del Ejecutivo autonómico, dentro de la apuesta del Gobierno aragonés por consolidar a la comunidad como uno de los principales polos europeos de infraestructuras digitales.

La iniciativa forma parte de la estrategia de expansión de la división de centros de datos de la socimi, una de las mayores inmobiliarias cotizadas de España, que en los últimos años ha reforzado su apuesta por este negocio ante el fuerte crecimiento de la demanda ligada a la inteligencia artificial y los servicios en la nube. La compañía ya opera varios centros de datos en la Península y mantiene un ambicioso plan de crecimiento para ampliar su capacidad.

El proyecto ya había sido adelantado por este diario como una de las nuevas inversiones tecnológicas llamadas a reforzar el liderazgo de la comunidad en el sector, donde ya se concentran grandes proyectos impulsados por compañías como Microsoft, Amazon Web Services, Blackstone y DayOne. La concesión de la DIGA permitirá reducir plazos administrativos y facilitar la implantación de una inversión que se suma al fuerte desembarco de infraestructuras digitales previsto en Aragón.

Azcón está ofreciendo durante su comparecencia los detalles de la inversión, su ubicación, el calendario previsto y el impacto económico y laboral del proyecto, que se incorporarán a esta información en cuanto sean dados a conocer.