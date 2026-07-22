Casi pleno en las oposiciones a maestro en Aragón: adjudicadas 306 plazas de las 308 convocadas

Completo en las oposiciones a maestro de Aragón. La práctica totalidad de las plazas de profesor de Infantil y Primaria que ofertó el Gobierno de Aragón se han cubierto, con solo dos vacantes que según informan desde el Departamento de Educación eran puestos reservados al turno de discapacidad. Ambas se acumularán para la siguiente convocatoria. De esta forma, se han cubierto 306 plazas de las 308 convocadas, en lo que fue toda una carrera entre opositores, ya que de la primera parte de la prueba se examinaron 5.043 personas.

En concreto, y según los datos ofrecidos por el Departamento de Educación, este año se han cubierto todas las plazas de Infantil (70), Francés (5), Educación Física (50), Música (15), Pedagogía Terapéutica (46) y Audición y Lenguaje (20). A estas se suman la gran mayoría de Inglés, en la que de las 71 ofertadas solo ha quedado una desierta, y de Primaria. Para esta etapa se convocaron 31 plazas y una ha quedado sin cubrir. Estas dos vacantes son las que se acumulan y se ofertarán en la siguiente convocatoria.

Desde el sindicato ANPE Aragón explicaron a este diario que es habitual que se cubran todas las plazas de maestro que se ofertan porque, a diferencia de lo que sucede en Secundaria y/o Formación Profesional (FP), a esta oposición se presentan la gran mayoría de estudiantes del grado de Magisterio cuya aspiración es ejercer la docencia. A ello añadieron otro factor, también expuesto por otras fuentes sindicales: que la oferta de plazas "se tiene que ampliar". La organización sindical expone que la tasa de interinidad en Aragón "ronda el 40%" y se debe apostar por estabilizar a los profesores, sobre todo en las zonas rurales.

Prueba de ello es la diferencia que hay entre plazas convocadas y aspirantes a la oposición, que este año fueron finalmente 5.043 a la primera parte. A la convocatoria se habían inscrito inicialmente 7.188 aspirantes, por lo que se presentaron a la prueba un 70,15% del total. Infantil fue la especialidad más demandada, concentrando a 1.701 aspirantes en Zaragoza.

El escenario de la educación Primaria en Aragón dista mucho del de Secundaria y Formación Profesional, etapas en las de que de un tiempo a esta parte faltan profesores, sobre todo en especialidades como Matemáticas u otras vinculadas al ámbito de la Informática. Como respuesta a esta situación, y como último recurso después de haber agotado las listas de interinos, Educación ha contratado a estudiantes sin el máster del Profesorado para cubrir vacantes. En concreto, en este último curso (2025-2026) han sido 191 estudiantes.

Noticias relacionadas

Aulas climatizadas

La novedad en las oposiciones a maestro en Aragón de este año fue que la mayoría de los exámenes de la primera parte se desarrollaron en espacios climatizados. En Zaragoza lo hicieron en aulas de la universidad pública, como así acordaron el Gobierno de Aragón y la institución. Esta medida fue tomada después de que hace un año, cuando se realizaron las de Secundaria y FP, distintos sindicatos denunciaran que las pruebas se habían desarrollado con altas temperaturas con las consecuencias que ello conlleva para los aspirantes. Este junio, el sindicato CGT criticó esta misma situación de altas temperaturas en el Ramón y Cajal de Huesca, y una profesora compartió su experiencia.