Raúl Calatayud, agricultor en primera línea del incendio de Ejulve: “Hicimos cortafuegos, pero acabó traspasándolos por su voracidad”

Raúl Calatayud actuó rápido. Rápido y acompañado. Este agricultor es vecino de Cuevas de Cañart (Teruel) y este lunes por la noche fue “uno de los primeros” en acudir a sofocar el incendio de Ejulve, que ha quemado en torno a 1.00 hectáreas. “En cuanto vimos el humo, fuimos con los tractores cultivadores varios vecinos para intentar atajar el fuego”, explica por teléfono sobre las 16.00 horas, unos minutos antes de volver a poner rumbo a la zona de las llamas.

Raúl explica que en los primeros momentos trataron de controlar el fuego con sus medios. “Hicimos cortafuegos, pero en muchos sitios acabó traspasándolos por la voracidad del fuego”, relata. El operativo de INFOAR (Gobierno de Aragón), medios del Miteco (Gobierno de España) y de otras comunidades (Valencia y Murcia) se han ido sumando a las labores de extinción. También se ha movilizado a la UME (Unidad Militar de Emergencias).

Raúl comparte que este lunes por la noche los agricultores trataron de sofocar “el frente de Cuevas de Cañart” y con ayuda de un bulldozer lograron apagarlo. “Eso está frenado, pero ha habido focos que se han reactivado”, cuenta a primera hora de la tarde de este martes. La sensación que él tiene es que ahora “está mucho más bajo control que la previsión que se tenía ayer cuando se declaró”, y agradece a los medios desplazados su labor.

“Ellos en temas de seguridad nos dan dos mil vueltas, son profesionales y saben mucho más, y en conocimiento del terreno nosotros les ayudamos. Les indicamos por dónde pueden atajar, por dónde moverse… Mi experiencia es que hay una muy buena colaboración con todos, con los forestales, con los bomberos, etc.”, celebra.

Este martes por la tarde, Raúl y otros compañeros del sector han estado llevando suministros a las distintas cuadrillas y a la UME. Se han repartido las zonas y han analizado dónde había más peligro para, siempre guiados por los profesionales, colaborar en la extinción.

Por ahora, su pueblo, Cuevas de Cañart, no está evacuado, pero sí en preaviso por si fuera necesario. En la misma situación están Ladruñán y Dos Torres de Mercader. El fuego ha obligado a desalojar Molinos, cuya población está ahora en Alcorisa, y las pedanías de La Cañadilla y Cirujeda, que se han realojado en Aliaga.

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El agricultor desconoce si este martes por la noche o mañana volverán a sumarse a las tareas de extinción, porque “el foco grande avanza hacia otro pueblo” y teme que les corten el paso. Lo que sí tiene claro es que actuará en la medida en la que pueda. Rápido y colaborando con los profesionales.