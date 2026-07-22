La reforma de la farmacia del hospital Miguel Servet costará 11,7 millones de euros

El Consejo de Gobierno ha autorizado al Servicio Aragonés de Salud la celebración del contrato de obras de reforma y ampliación del Servicio de Farmacia del hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza, así como el correspondiente gasto plurianual asociado a esta actuación, que supondrá una inversión total de 11,69 millones de euros hasta 2029.

La actuación permitirá modernizar un Servicio de Farmacia concebido hace más de 50 años, adaptándolo a los avances tecnológicos y a las necesidades actuales y futuras de la asistencia sanitaria. El proyecto contempla la rehabilitación y ampliación de más de 2.500 metros cuadrados en un centro que gestiona cerca de 125 millones de euros anuales en medicamentos y desarrolla más de 230 ensayos clínicos.

El proyecto persigue adaptar el Servicio de Farmacia a los nuevos retos asistenciales, tecnológicos y de seguridad derivados de la incorporación de terapias innovadoras, el desarrollo de la biotecnología, la automatización de procesos y la evolución de los procedimientos clínicos. La actuación cobra especial relevancia en un contexto marcado por el envejecimiento de la población. Según recoge el acuerdo aprobado, las necesidades de atención especializada en Zaragoza experimentarán un importante crecimiento en los próximos años, lo que conllevará también una mayor demanda de los servicios de farmacia hospitalaria.

El hospital Universitario Miguel Servet constituye el centro de referencia para la atención especializada del Sector Zaragoza II y para numerosas patologías de toda la Comunidad Autónoma, por lo que esta inversión repercutirá directamente en la calidad y seguridad de la atención sanitaria que reciben miles de pacientes aragoneses.

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La inversión aprobada asciende a 11.691.567,66 euros, y se financiará mediante una distribución plurianual hasta 2029.Con esta actuación, el Gobierno de Aragón continúa impulsando la modernización de las infraestructuras sanitarias públicas, avanzando en la adaptación de los centros hospitalarios a las necesidades actuales y futuras de la población y garantizando los más altos estándares de calidad, eficiencia y seguridad en la prestación farmacéutica hospitalaria.