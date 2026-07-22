La regularización extraordinaria de inmigrantes facilita el alta en la Seguridad Social de 6.400 personas en Aragón

El Gobierno de España ha detectado 6.400 altas en la Seguridad Social en Aragón vinculadas al proceso extraordinario de regularización de inmigrantes concluido hace unas semanas. Así lo demuestran datos de la Delegación del Gobierno en la comunidad autónoma, que también refieren que en Aragón se han registrado algo más de 33.000 solicitudes al proceso. A nivel nacional, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha detectado 1,1 millones de solicitudes.

El delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, ha asegurado, durante una reciente entrevista con este diario, que "los afiliados a la Seguridad Social que son atribuibles directamente al proceso de regularización son 6.400 en Aragón". "Son personas contratadas gracias a la regularización", defiende Beltrán, que señala que a nivel nacional la cifra aumenta hasta los 160.000 nuevos afiliados gracias a este proceso impulsado por el Gobierno de España.

Los datos que maneja el Ejecutivo central también reconocen "el éxito" del proceso de regularización por el volumen de solicitudes presentadas. Según el Gobierno de España, a nivel estatal, más de 1.100.000 personas han entregado la documentación necesaria para que se estudie su caso para la regularización. En clave aragonesa, la cifra alcanza las casi 34.000 personas.

Más allá del frío dato, la Delegación del Gobierno en Aragón también tiene estudiado cuál es el perfil que más se repite a nivel autonómico entre las personas que han solicitado esta regularización de documentos. "Se ha analizado a las personas o a las unidades familiares", explicaba Beltrán, que destaca que los datos refieren "una población relativamente joven", ya que "más del 80% de las solicitudes las hacen personas que tienen menos de 45 años".

Fernando Beltrán, delegado del Gobierno de España en Aragón, durante una reciente entrevista con este diario. / Rubén Ruiz

La distribución de solicitantes por países refleja el importante peso de las comunidades de los distintos países de América Latina en la comunidad autónoma. Así, los dos grupos de solicitantes más numerosos son los de los colombianos y los venezolanos, que representan un 25,4% y un 11,5%, respectivamente. En tercer y cuarto lugar aparecen los solicitantes procedentes de países del norte de África, como Marruecos (10,4%) y Argelia (8,8%), seguidos por los nicaragüenses (8,6%), peruanos (5,4%), senegaleses (5%), pakistanís (3,3%), hondureños (2,5%) y nepalís (2%). El ministerio no ha desglosado los datos del resto de nacionales, que en total aglutinan un 17%.

Según Beltrán, la incorporación de los nuevos migrantes regularizados al mercado laboral servirá para "seguir revitalizando económicamente determinados sectores con déficits estructurales para conseguir puestos de trabajo". Entre los empleos citados desde la Delegación del Gobierno se encuentran "la hostelería, la agricultura y la ganadería, algunos comercios o la prestación de determinados servicios con personas mayores". Según el Ejecutivo central, "ya se están viendo favorecidos" desde la puesta en marcha del proceso de regularización extraordinaria.

"Estamos hablando de personas a las que el Gobierno de España les está dando derechos", resume Beltrán, que insiste en que muchos de los inmigrantes que se han acogido a este proceso recién concluido "ya están trabajando" y que su presencia es importante en sectores como el agrícola, los cuidados, la paquetería y la logística o la hostelería. "Con la regularización estas personas ya tienen papeles, pueden aspirar a tener su salario mínimo y tienen todas las libertades y obligaciones que tienen las personas regularizadas en el país", concreta el delegado del Gobierno en la comunidad autónoma.

Trabajo desde la Administración

El trabajo de la Administración pública no se ha limitado en Aragón a la tramitación y estudio de los expedientes, sino que ha tenido un papel activo en las conexiones entre las entidades de apoyo a los migrantes durante el proceso y los representantes de la patronal, con la intención de favorecer esa integración y posterior contratación de las personas con sus papeles en regla.

"Tuvimos reuniones, en una incluso participó la ministra Elma Saiz (Inclusión, Seguridad Social y Migraciones), con sindicatos, empresas y entidades del tercer sector con las que habitualmente se trabajo desde el ministerio", destaca Beltrán, que defiende que "lo visto entre los empresarios, sindicatos y el tercer sector es que se estaba favorable a la aplicación de este proceso". El delegado del Gobierno en Aragón señala las declaraciones públicas de Cáritas o la Iglesia católica, que durante el proceso lanzaron mensajes en favor de este proceso.

Rubén Ruiz

En paralelo a las reuniones de trabajo, el conflicto político a nivel nacional, entre el Gobierno y la oposición, que tuvo su traslado en Aragón y en la ciudad de Zaragoza como epicentro. Según Beltrán, el consistorio que lidera el Partido Popular quiso "hacer un problema donde realmente no lo había" y resta importancia a las filas vistas en los primeros días: "El paso del tiempo ha demostrado que las colas desaparecieron, que la gente fue atendida y que las entidades colaboradoras y los funcionarios hicieron perfectamente su trabajo e informaron a todas las personas de los documentos que tenían que presentar".