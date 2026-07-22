UGT denuncia la falta de medios para paliar el calor en las residencias de Aragón

El sindicato UGT ha presentado este martes su informe sobre los riesgos laborales en las residencias de Aragón, "un diagnóstico exhaustivo que revela cómo las ratios insuficientes, la escasez estructural de personal, las condiciones salariales precarias y las peculiaridades del medio rural están deteriorando gravemente la salud física y psicológica de las plantillas, tanto en centros de gestión pública como privada y concertada", tal y como denuncian, añadiendo que el calor extremo está teniendo un impacto muy significativo durante este verano.

En relación a esto último, el sindicato ha denunciado la "falta de medios" en muchos centros para paliar las altas temperaturas. UGT asegura que "ha detectado centros en los que, pese a tener instalado aire acondicionado, no se enciende o, si lo haces es por muy poco tiempo". Por ello, pide que "se revise la situación de la climatización en los centros y que el Gobierno de Aragón destine partidas económicas para instalar climatización en los centros que no puedan pagarlo por si mismo".

El informe pone de manifiesto que las ratios mínimas vigentes, establecidas hace más de tres décadas, son "obsoletas e insuficientes ante el actual perfil de residentes (alrededor del 90% con dependencia)". En esa línea, UGT exige al Gobierno de Aragón "la actualización urgente del Decreto 111/1992 en el primer trimestre de 2026, con financiación específica, un régimen sancionador efectivo, dotación obligatoria de ayudas técnicas, evaluaciones reales de riesgos psicosociales y programas de apoyo específicos para el medio rural". Asimismo, reclama a la Inspección de Trabajo "un control estricto de las ratios efectivas por turno y a las empresasgestoras que inviertanen prevención y condiciones laborales dignas".

Conclusiones principales

Las principales conclusiones son, en primer lugar, que es necesario "al menos, doblar los ratios". UGT también denuncia que existe una "diferencia estructural" entre ratios teóricas y reales, "agravada por la no cobertura de bajas y vacaciones". La siguiente conclusión es que "los trastornos musculoesqueléticos (lumbalgias, lesiones de hombro y muñeca) son la principal causa de baja, potenciados por la falta de ayudas técnicas y la presión de tiempos".

Por otro lado, dicen, el burnout (agotamiento físico) alcanza "niveles alarmantes (50-62%)", especialmente entre auxiliares, por la combinación de carga física, carga emocional, bajos salariosy abandono institucional. También subrayan que "el medio rural añade factores específicos", en concreto "un menor acceso a formación, equipos y apoyo psicológico, y mayor polivalencia". Por último, el anexo del informe alerta también del impacto del calor extremo: "Alrededor del 35 % de los centros carecen de climatización suficiente y el 60% de los que la tienen la usan de forma restringida por coste, multiplicando el riesgo de golpes de calor y agotamiento".

Quejas y peticiones

Angélica Mazo Ferraz, vicesecretaria general de UGT Servicios Públicos Aragón, ha denunciado que "en las residencias privadas de Aragón las ratios reales están muchas veces por debajo incluso del mínimo legal". "Las tablas del convenio estatal se sitúan por debajo del Salario Mínimo Interprofesional, obligando a complementos que no resuelven la precariedad. Las trabajadoras se ven obligadas a movilizar a pulso porque no hay tiempo ni suficientes ayudas técnicas, y el resultado son lesiones musculoesqueléticas crónicas y un burnout brutal. La rentabilidad económica no puede seguir primando sobre la salud de quienes cuidan", ha añadido.

Asimismo, Mazo ha reparado en que "en el medio rural la situación se agrava por la falta de equipos de movilización, la polivalencia forzada y el aislamiento". "No se puede seguir hablando de atención centrada en la persona cuando las trabajadoras no tienen ni tiempo ni recursos para hacerlo con seguridad", ha dicho.

Mientras, Ana Cris Gaviro, delegada de UGT en las residencias públicas, ha explicado que "en los centros propios del IASS las plantillas orgánicas teóricas se desmoronan en la realidad diaria". "Las bajas médicas no se sustituyen con la rapidez necesaria, las vacaciones de personal de atención indirecta apenas se cubren entre el 25 % y el 45 %, y hay plazas vacantes de enfermería y limpieza durante meses", ha aseverado, y prosigue: "La Administración se ha olvidado de sus trabajadoras. El resultado es que el personal asume competencias fuera de su categoría y acaba con síntomas claros de burnout y lesiones por sobrecarga".

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Por último, Daniel Andrevis, delegado de UGT en las residencias de gestión concertada, ha incidido en que estas "sufren lo peor de ambos mundos", con "ratios insuficientes, presión por la rentabilidad y una Administración que condiciona la financiación sin exigir ratios efectivas ni planes de prevención reales".