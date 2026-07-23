Más de 17 millones de euros en licitaciones públicas quedaron desiertas en Aragón en la primera mitad de 2026

La obra pública es uno de los sectores en los que muchas empresas se especializan para encontrar un puntal de negocio. Pero no todos los proyectos impulsados desde la Administración encuentran firmas interesadas en levantarlos. En Aragón, según la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), 31 proyectos no han sido adjudicados en esta primera mitad del año. En total, suman un valor de más de 17 millones de euros.

Las 31 licitaciones que quedaron sin ser adjudicadas en los primeros seis meses del año alcanzaban los 17.699.755,39 euros, con un importe medio de 570.959,85 euros, según los registros de la CNC. Los mismos datos afirman que el 87% de las iniciativas que se quedaron sin una empresa que cumpliera las condiciones, bien porque no se presentaron o bien por no asegurar los requisitos, eran de menos de 500.000 euros. Un 3% de las licitaciones vacías se colocan por debajo del millón de euros, mientras que el 10% superaraban este dato.

Sí tiene nombres y apellidos la iniciativa desierta en Aragón más importante, que superaba los 11 millones de euros. Fue el proyecto de obra del segundo Instituto de Educación Secundaria de Monzón, que incluía varias aulas de ESO, Bachillerato y tres clases para impartir Formación Profesional. Ante esta situación, en marzo de 2026, la consejería de Educación volvió a publicar la licitación, con nuevas condiciones para atraer a más empresas del sector.

Importe total de las licitaciones desiertas por comunidad autónoma. / CNC

Los datos que registra Aragón están muy lejos de colocar a la autonomía entre las comunidades con más dificultades para cubrir sus licitaciones públicas. Según el informe de la CNC, las comunidades autónomas que concentran el mayor número de licitaciones desiertas son Andalucía, con 284 expedientes, el 25,1% del total; Cataluña, con 199, 17,6%; la Comunidad Valenciana, con 127, 11,2%; y Extremadura, con 106, 9,4%. En conjunto, estas cuatro regiones acumulan más del 63% de las licitaciones desiertas en España.

CNC detalla que más de ocho de cada diez licitaciones desiertas (82%) corresponden a contratos con un presupuesto base de licitación inferior a 500.000 euros. Sin embargo, el importe medio alcanza casi los 700.000 euros, lo que pone de manifiesto que entre los expedientes afectados también figuran contratos de elevada cuantía.

De hecho, entre las licitaciones que han quedado desiertas hay actuaciones con presupuestos de hasta casi 50 millones de euros, como la construcción de una nave en El Prat, la nueva Ciudad de la Justicia de Valladolid (35 millones), la construcción de nuevos depósitos y conducciones de combustible en Cádiz (32 millones) o la promoción de viviendas protegidas en Las Palmas de Gran Canaria (más de 29 millones).

El aumento de los costes, la razón para la patronal

La patronal de la construcción asegura en el comunicado añadido al estudio que el crecimiento de los costes y las materias primas está detrás del abandono de los concursos, por la dificultad, afirman, de que las empresas obtengan beneficios de proyectos que superan en buena medida el medio millón de euros.

La CNC asegura llevar "tiempo alertando de la vulnerabilidad del sector ante las tensiones inflacionistas" y recuerda que se ha puesto en contacto con el Gobierno de España para "mostrar su preocupación por la escalada de los costes de producción y la falta de medidas para mitigarla".

En el mismo análisis de datos, la patronal de la construcción destaca que "el ritmo mensual al que las licitaciones están quedando desiertas es un 16% superior al que se registró tras la guerra en Ucrania". La media, según sus datos, es de 188 concursos desiertos cada mes. "De igual modo, el daño económico por las obras que no han podido iniciarse este año también es mayor, ya que en solo seis meses la cifra escala hasta los 707 millones de euros, equivalente al 80% del importe registrado en el análisis anterior de 12 meses (882,6 millones de euros)", insiste.

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Según el presidente de CNC, Pedro Fernández Alén, "la situación es asfixiante para miles de constructoras, especialmente pequeñas y medianas, que se están viendo abocadas a trabajar a pérdidas o, directamente, a echar el cierre. O se adoptan soluciones urgentes o seguirán quedando desiertas obras fundamentales para solucionar los problemas de infraestructuras y viviendas que sufre España".