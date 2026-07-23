ACS y Benbros invertirán 20 millones para conectar su centro de datos a la red eléctrica

El acceso a la energía para los centros de datos de Aragón a través de la red de transporte, lo que garantiza suministro continuo a las industrias electrointensivas, es un bien muy preciado para los promotores de estos almacenes de computadoras en el entorno de Zaragoza. La multinacional ACS, presidida por Florentino Pérez, y su socio Benbros Energy lograron hacerse con uno de estos puntos de acceso a la red para asegurar la viabilidad de su data center en La Puebla de Alfindén, pero ahora deberán hacerse cargo de la construcción de la subestación que alimentará la infraestructura y su conexión con la infraestructura de Red Eléctrica de España (REE), lo que obligará a los promotores a invertir más de 20 millones de euros.

ACS y Benbros deberán tirar cable para soterrar una línea de alta tensión de 431 metros entre el nudo Peñaflor 400, donde la citada REE les adjudicó en 2024 un acceso para grandes consumidores con capacidad para 150 megavatios (MW), y una nueva subestación, de titularidad privada, que se ubicará junto a la antes citada, entre Villamayor de Gállego y Perdiguera. La obra cuenta con un presupuesto de ejecución de 18,6 millones de euros para la construcción de la nueva infraestructura, mientras que el soterramiento de la línea eléctrica costará 1,47 millones.

Los proyectos de ambas infraestructuras acaban de ser sometidos a información pública, según constaba ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Si todo sale adelante, los promotores aún deberán conectar la infraestructura eléctrica con el centro de datos, que se ubicará a 10 kilómetros de distancia en unos suelos al norte de La Puebla de Alfindén. La construcción de la subestación conllevará un año y medio (78 semanas) de trabajo, según consta en los cronogramas del proyecto.

De hecho, Red Eléctrica anunció la semana pasada que acababa de culminar la ampliación de la citada subestación Peñaflor 400 con dos nuevas posiciones a las que se conectarán en el futuro dos grandes consumidores. La filial de Redeia encargada de operar el sistema de tranporte de energía en España ha invertido 10 millones de euros en la actuación.

Por su parte, ACS y Benbros invertirán 1.254 millones de euros en su centro de datos en La Puebla de Alfindén. La compañía está concluyendo la fase preparatoria a través de la declaración administrativa de la iniciativa como Plan de Interés General de Aragón (PIGA) para empezar la fase de operación en el año 2028, alcanzando los 540 empleos fijos cuando funcione a pleno rendimiento.

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La unión de empresas tiene concedidos 150 MW para desarrollar su centro de datos, aunque están en liza por doblar esa capacidad en los concursos de acceso a la energía que están pendientes de resolver por parte del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico que llevan dos años bloqueados. Si se los adjudicaran, ACS y Benbros doblarían la inversión hasta los 2.500 millones de euros.