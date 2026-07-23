Sector agroalimentario
Aragón tendrá una mesa técnica para anticiparse a un posible rebrote de la peste porcina africana
El Gobierno autonómico, científicos y representantes del sector se unen en una comisión que pretende mejorar la respuesta y asegurar la continuidad de una parte estratégica de la economía de la comunidad
Aragón ha constituido este jueves la Mesa Técnica de la Peste Porcina Africana (PPA) para reforzar la coordinación entre administraciones, científicos y sector porcino con el objetivo de anticiparse a un posible brote y proteger una actividad clave para la economía de la comunidad.
Antes de la primera reunión, la consejera de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Arancha Simón, ha explicado que el objetivo es "protocolizar, prevenir y anticiparnos" ante una enfermedad que, ha recordado, no está presente en Aragón. "Nos jugamos todos mucho. Es un sector importante en nuestra comunidad autónoma y tenemos que ir muy por delante de todo esto", ha señalado.
La consejera ha recordado que ya se constituyó un comité de expertos el pasado mes de diciembre tras la aparición de casos en Cataluña, pero ha indicado que ahora se da un paso más con una mesa técnica destinada a definir protocolos de actuación y coordinar a todos los organismos implicados en caso de detectarse un foco. En ella participan representantes de Agricultura, Medio Ambiente, Sanidad, Protección Civil, el ámbito científico y el propio sector porcino.
Simón también ha destacado que el Gobierno de Aragón mantiene contactos con las administraciones de Cataluña y la Comunidad Valenciana para conocer de primera mano sus sistemas de actuación y aplicar las medidas que hayan demostrado ser eficaces.
Asimismo, ha reconocido que las restricciones derivadas de la situación en Cataluña han tenido repercusiones sobre la exportación de animales desde algunos mataderos aragoneses, por lo que se trabaja para recuperar la normalidad comercial.
Por su parte, el catedrático emérito de Patología Animal Juan José Badiola ha advertido de que la peste porcina africana constituye "un problema europeo" y ha recordado que actualmente afecta a una docena de países de la Unión Europea, con el jabalí como principal vía de transmisión. También ha subrayado que todavía no existe una vacuna eficaz, lo que convierte la prevención en la principal herramienta frente a la enfermedad.
Para Badiola, "lo peor que te puede pasar en enfermedades de este tipo es que no estés preparado" por ello ha considerado que disponer de protocolos claros permitirá actuar con rapidez si llegara a producirse un brote.
El experto también ha querido trasladar un mensaje de tranquilidad a la población al recordar que la peste porcina africana no se transmite a las personas, aunque ha insistido en su enorme impacto económico. En este sentido, ha destacado que España es el primer productor europeo de porcino, Aragón lidera la producción nacional y el país ocupa el tercer puesto mundial en exportaciones de productos porcinos, por lo que ha insistido en que "nos jugamos mucho" si la enfermedad llegara a la comunidad.
Badiola ha puesto en valor el elevado nivel tecnológico y de bioseguridad de las explotaciones porcinas aragonesas, aunque ha insistido en que los ganaderos deben seguir extremando las medidas de protección para impedir la entrada del virus en las granjas.
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