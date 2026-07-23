Carta de la alcaldesa de Navardún tras los incendios en las Cinco Villas: "Urge dar soluciones a los problemas del mundo rural"

Leire Mendibe Gil, alcaldesa de Navardún, ha enviado una carta a EL PERIÓDICO DE ARAGÓN en la que cuenta su experiencia en el reciente incendio de las Cinco Villas que ha calcinado más de 15.000 hectáreas en la comarca y se ha convertido en el segundo más devastador de la historia de la comunidad autónoma. La regidora reclama "dar soluciones a los problemas del mundo rural" y hace un llamamiento a un mejor control de los montes y los caminos para evitar la expansión de las llamas en futuros fuegos.

De aquellas cenizas, estos fuegos

Estos días hemos asistido aterrados e impotentes al incendio de la Comarca de las Cinco Villas. Nuestros vecinos de Orés, Asín, Malpica de Arba, Luesia y Uncastillo tuvieron que se desalojados ante el peligro inminente del fuego. Otros muchos hemos estado en situación de prealerta ante una posible evacuación intentando transmitir calma en una situación tan complicada. Miles de hectáreas han quedado arrasadas, hay casas quemadas, medios de vida truncados. Durante estas infinitas jornadas los bomberos, voluntarios, ganaderos, agricultores y vecinos se han dejado la piel para defender sus pueblos, sus casas, su entorno, en definitiva, su vida, una vida que en segundos corría el peligro de desaparecer.

Y una vez más, los más afectados hemos sido los más desfavorecidos, los que estamos en ese Aragón profundo luchando para subsistir, los pequeños, los que sufrimos el fenómeno de la despoblación, los que no tenemos medios para afrontar este tipo de catástrofes, pero una vez más, se ha demostrado que la unión hace la fuerza, que cuando se presentan dificultades el sentimiento de pertenencia aflora y puede con todo, que la solidaridad es inmensa.

¿Y ahora qué?

Llevamos años denunciando la situación de nuestros montes, caminos y ríos, convertidos en verdaderos polvorines por la imposibilidad de realizar limpiezas, en la mayoría de ocasiones por no estar permitidas y en otras por carecer de medios, medios que se solicitan pero que llegan tarde.

Urge dar soluciones a los problemas del mundo rural, es urgente la limpieza y conservación de los montes y los caminos. La sequía que lleva años azotándonos junto con la falta de humedad y las cada vez más numerosas olas de calor hacen que sigamos siendo potencial foco de nuevos incendios.

Pero en el mundo rural tenemos más problemas que precisan soluciones urgentes. Algunos proclaman que se debe preservar nuestro paisaje, pero asistimos atónitos a contemplar nuestros campos repletos de molinos y de placas solares. Proliferan cada vez más las macrogranjas de cerdos y empresas de centros de datos que consumen ingentes cantidades de agua, poniendo en grave riesgo el abastecimiento a la población. A quienes se les llena la boca diciendo que luchan contra la despoblación, por favor, les pedimos coherencia política. Si no se hace algo pronto, algunas zonas estamos en grave riesgo de desaparición.

Coherencia señores. Llega la hora de cumplir las promesas: que el dinero de las ayudas prometidas para cubrir los daños llegue a quien lo necesite, pero que llegue ya, sin dilaciones ni demoras. No valen los dobles discursos, los posicionamientos deben ser claros y rotundos. No hay mayor defensa del medio rural que combatir el origen y causa de los problemas que le afectan y ponen en riesgo su subsistencia, no basta con pensar y proponer soluciones para sus posibles consecuencias. Será demasiado tarde. Prevención y compromiso para solucionar la problemática del mundo rural es lo que necesitamos en los pueblos.

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Mientras tanto, esperamos no tener que volver a vivir otra pesadilla de esta magnitud y nos solidarizamos con todas las personas afectadas por este devastador incendio y con todos los alcaldes de las poblaciones afectadas. Ojalá no se repita.