Directo | Un incendio forestal entre La Cañada de Verich y La Cerollera (Teruel) provoca un importante despliegue de medios aéreos y terrestres

Un nuevo incendio forestal pone en jarque a Aragón. En esta ocasión, a la Comarca del Bajo Aragón, al detectarse pasadas las 17.00 horas de este jueves, 23 de julio, el inicio del fuego en el límite de los términos municipales de La Cañada de Verich y La Cerollera. En estos momentos, más de 100 efectivos entre medios aéreos y terrestres, forman parte del operativo de extinción.

Hay una carretera cortada, la TE-53, precisamente, la vía que conecta ambos municipios. Por el momento, se desconoce la superficie afectada.

Amplio dispositivo Hasta la zona afectada se han desplazado medios de Infoar, el dispositivo de prevención y extinción de incendios forestales del Gobierno de Aragón. En sofocar el fuego trabajan ahora las cuadrillas helitransportadas de Teruel, Ejea de los Caballeros, Calamocha y Brea de Aragón, cinco brigadas terrestres y seis autobombas, además de medios del Ministerio de Transición Ecológica (Miteco) -entre ellos, la BRIF de Daroca, un avión anfibio y dos aviones de carga en tierra-, de la Generalitat de Cataluña, de la Generalitat Valenciana y de la Diputación Provincial de Teruel (DPT).