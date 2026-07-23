El Inaga da un revés al festival Sizigia en La Sotonera y obliga a reiniciar su tramitación ambiental

Nuevo golpe al festival Sizigia que se iba a celebrar en el pantano de La Sotonera por motivo del eclipse de sol, en el que Aragón será uno de los mejores lugares para disfrutarlo. El Inaga ha desestimado esta semana la solicitud de evaluación de impacto ambiental pedida por Aigizis, S.L., promotora del evento, y ha obligado a la iniciativa a someterse a una evaluación convencional. Un revés que pone en peligro la celebración del evento, para el que quedan apenas tres semanas, y que se suma a las críticas sociales y políticas recibidas por la presunta vinculación del festival de música con Israel.

En una reciente resolución, el Inaga se muestra bastante crítico con el documento presentado por la promotora del evento y señala que "no se describen aspectos relevantes para la evaluación del impacto ambiental como el número de asistentes (indicado entre 10.000 y 19.000 personas), potencia de los equipos de sonido, consumo de agua y gasoil, volumen de residuos generados, etc". El mismo estudio señala que "no se conoce la forma de control de los asistentes para el acceso al embalse, la forma de gestión de los residuos y aguas generades durante el evento", pero también destaca que "tampoco se describen las fases de montaje y desmontaje de todas las instalaciones listadas". No aparece ni la superficie que se ocupa o los distintos elementos y actividades que darían vida al festival.

"La ausencia de descripción de las fases de montaje, funcionamiento y desmontaje, así como otros datos relevantes (relacionados con consumos de recursos, generación y gestión de residuos, aguas residuales, etc.) impiden la evaluación del impacto ambiental por parte de este órgano ambiental", describen los técnicos del Inaga, que consideran que "no se pueden validar las valoraciones dadas por el promotor". Sizigia, en su propio estudio, no considera "severo o crítico" ninguno de los potenciales impactos al medio ambiente que generaría la instalación del macrofestival en La Sotonera.

El Inaga tampoco se muestra de acuerdo con las alternativas que la promotora ofrece a la celebración del festival. Consideradas "insuficientes", el organismo ambiental afea que las tres opciones, la cuarta sería la no celebración de la cita, "únicamente contemplan la ubicación propuesta, sin evaluar de forma comparativa otras localizaciones potencialmente viables fuera del espacio Red Natura 2000 o en zonas ambientalmente menos sensibles".

Entre las razones que esgrime el Inaga para someter al sistema ordinario la evaluación ambiental del festival Sizigia se incluyen "carencias documentales", "insuficiente planteamiento de alternativas", "afecciones directas a la Red Natura 2000", "elevado consumo de recursos naturales y generación de residuos en un corto plazo de tiempo", "elevado riesgo de incendios y riesgo de contaminación de aguas" e incompatibilidad con informes de la Dirección General de Interior y Emergencias.

Por último, el organismo ambiental reconoce "la contestación social al proyecto", que saltó a la escala política de la mano de IU, Chunta Aragonesista y Podemos, con quejas y consultas en distintas instituciones, con rechazo explícito al festival por su vinculación a Israel.

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El Inaga concluye su estudio con 14 exigencias a la promotora para poder aprobar la evaluación ambiental ordinaria. Una tarea que, a todas luces, no podrá completar antes del 10 de agosto, fecha fijada para el inicio del festival.