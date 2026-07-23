Emergencias
El incendio de Plan tiene "una complejidad alta" pero avanza con "una evolución favorable"
El Infoar destaca que hay "dos grandes dificultades" para las labores de extinción por la dificultad del terreno
S. H. V.
El incendio de Plan es el principal foco activo en Aragón, en unas jornadas marcadas por haber dejado atrás varios focos que calcinaron miles de hectáreas en diferentes puntos de la comunidad autónoma. En el Pirineo, el fuego es de "una complejidad alta", muy marcada por la orografía, pero tiene "una evolución favorable" de cara a las próximas horas.
Según han explicado desde Infoar, los trabajos realizados en los últimos días han sido "exitosos" para facilitar la extinción de las llamas. "Se ha conseguido establecer unas líneas de control para contener el perímetro del incendio, que dada la complejidad constituye un avance considerable", analizan desde el servicio autonómico de control de los fuegos.
La lucha contra las llamas se centra ahora en dos puntos. Por un lado, la parte baja del barranco, en la que trabajan cuatro brigadas terrestres y tres autobombas y se encuentran realizando "trabajos con tendidos de manguera y herramienta manual". En la parte alta, hay brigadas helitransportadas que trabajan con el apoyo de medios aéreos.
Aparte de lo escarpado del terreno, el incendio, según el Infoar, plantea dos dificultades para los operarios que trabajan en la zona. "El riesgo de caída de elementos rodantes (con la peligrosidad que eso supone para el operativo lo que nos condiciona para poder trabajar en una zona u otra) y la posibilidad de que estos caigan en zonas verdes lo que supondría la activación de pequeños focos", señalan desde Infoar, donde consideran que el incendio tiene "mucho potencial de retorno con zonas todavía sin quemar dentro del propio perímetro".
Sin embargo, hay noticias positivas, ya que la situación general es "buena y más favorable" que en días anteriores. Infoar sigue haciendo un llamamiento a "conservar la prudencia".
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