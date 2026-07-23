Merlin negocia con Forestalia y otros promotores para impulsar nuevos centros de datos en Aragón

El centro de datos que Merlin Properties proyecta en Botorrita (Zaragoza) no será, previsiblemente, el único complejo de este tipo que la compañía desarrolle en la comunidad. Así lo confirmó en la presentación este miécoles de la iniciativa el propio consejero delegado de la gran inmobiliaria española, Ismael Clemente, quien desveló que la empresa mantiene conversaciones con varias compañías para adquirir nuevos permisos de acceso y conexión a la red eléctrica con el objetivo de ampliar su primer complejo e impulsar otras infraestructuras digitales en este territorio.

"Estamos activamente mirando otros puntos de acceso y conexión en Aragón, de Forestalia y de otros operadores renovables. El centro de datos de Botorrita creo que no va a ser el único proyecto que hagamos aquí", afirmó el directivo a preguntas de los periodistas.

La estrategia responde, según explicó, a las necesidades de los grandes clientes tecnológicos, que cada vez demandan varios centros de datos interconectados para garantizar redundancia, continuidad del servicio y capacidad de crecimiento. "No puedo asegurarlo todavía, pero algunos de los clientes con los que hablamos pueden requerir más de un centro de datos en la misma región", señaló.

Forestalia seguirá como socio energético

Clemente confirmó además que Forestalia continuará desempeñando un papel clave en el proyecto de Botorrita pese a haber vendido a Merlin los derechos de acceso y conexión correspondientes a dos de las tres subestaciones previstas inicialmente en el proyecto Búfalo. La compañía aragonesa seguirá suministrando la electricidad renovable que consumirá el centro de datos mediante los parques eólicos y fotovoltaicos vinculados al desarrollo.

El consejero delegado recordó que Merlin comenzó a negociar con Forestalia "muchos meses antes" de que trascendieran las investigaciones judiciales que afectan a la empresa y aseguró que la operación se cerró "de buena fe", cuando todavía no existía la presión derivada de ese proceso.

Preguntado por si la situación judicial de Forestalia supone un riesgo para el proyecto, Clemente evitó valorar las cuestiones corporativas, aunque defendió la solvencia técnica de sus equipos. "Conozco poco la parte societaria de Forestalia, pero sí conozco a sus ingenieros. En España hay muy poca gente con tanta experiencia desarrollando parques eólicos y fotovoltaicos", afirmó. El directivo añadió que Merlin ha encontrado "un nivel técnico extraordinario" en los profesionales que han participado en el diseño de la infraestructura energética asociada al centro de datos.

Aragón gana atractivo

El consejero delegado de Merlin atribuyó el creciente interés por Aragón a la combinación de disponibilidad energética, suelo industrial y experiencia empresarial acumulada en torno a las grandes inversiones tecnológicas.

En ese sentido destacó el papel de empresas aragonesas como Levitec, proveedor habitual de Merlin para las instalaciones eléctricas de los centros de datos que promueve en la península Ibérica. A su juicio, esta compañía es un ejemplo del ecosistema industrial que ha surgido en la comunidad en torno a las estos complejos digitales.

"Cuando un territorio se anticipa y empieza a construir infraestructuras de este tamaño, acaba generando empresas y conocimiento que después compiten en cualquier mercado", concluyó.