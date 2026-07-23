Las obras de la telecabina Astún-Candanchú con la mirada puesta en la temporada 2027/2028

La telecabina que unirá las estaciones de Astún y Candanchú avanza ya en su construcción y estará finalizada en 2027 con el objetivo de entrar en servicio durante la temporada de esquí 2027-2028, según ha anunciado este jueves el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, durante el acto simbólico de colocación de la primera piedra.

Para Azcón se trata de una jornada "histórica" al tratarse de una infraestructura "de la que se lleva hablando muchísimo tiempo" y que, según ha destacado, responde a una reivindicación compartida por empresarios, trabajadores, asociaciones y vecinos del Valle del Aragón.

Aunque el acto ha consistido en la colocación de la primera piedra, ha reconocido que las obras "ya están bastante avanzadas", ya que el evento tuvo que aplazarse hace unas semanas debido a la situación provocada por los incendios forestales que han afectado a la comunidad. El presidente aragonés ha defendido que la unión de Astún y Candanchú supone el ejemplo de que "la unión hace la fuerza", al conectar dos estaciones históricas que "no compiten, sino que colaboran". A su juicio, la nueva infraestructura permitirá reforzar la competitividad del valle, atraer a un mayor número de esquiadores y ofrecer un mejor servicio.

Azcón ha subrayado además el impacto económico del proyecto, dotado con una inversión de 29 millones de euros financiados por fondos europeos, el Gobierno de Aragón y la Diputación Provincial de Huesca. Según ha explicado, los estudios realizados estiman un retorno económico de 11,5 millones de euros anuales para el territorio, con beneficios para hoteles, restaurantes, comercio, transporte y el conjunto del tejido empresarial de la comarca.

La instalación, que partirá de la pista grande de Astún hasta el telesilla de Pastores, contará con 24 cabinas de diez plazas y un recorrido de 3,6 kilómetros entre ambas estaciones que podrá completarse en algo más de diez minutos. Inicialmente tendrá capacidad para transportar a 600 esquiadores por hora, aunque podrá ampliarse hasta 2.400 usuarios por hora en el futuro.

El presidente también ha destacado que la telecabina nace con vocación de funcionar durante todo el año y no únicamente en invierno, con el fin de favorecer un modelo de turismo desestacionalizado y una movilidad más sostenible al reducir desplazamientos por carretera entre ambas estaciones.

Azcón ha enmarcado esta actuación dentro del Plan Pirineos, la estrategia impulsada por el Gobierno de Aragón para reforzar las infraestructuras y los servicios en las comarcas de montaña. En este sentido, ha recordado que el plan contempla cerca de 700 actuaciones, entre ellas proyectos de vivienda para trabajadores, mejoras en equipamientos e infraestructuras y nuevas inversiones destinadas a favorecer el desarrollo económico, la fijación de población y la desestacionalización de la actividad turística en el Pirineo aragonés.

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Por su parte, el presidente de la Mancomunidad del Alto Valle del Aragón y alcalde de Castiello de Jaca, Álvaro Salesa, ha asegurado que la colocación de la primera piedra marca "un día que quedará en la historia" del territorio al formalizar el inicio de un proyecto "largamente esperado". Salesa ha afirmado que la telecabina "supone mucho más que una infraestructura", al considerar que representa una apuesta por la unión del valle, una movilidad más sostenible y la creación de nuevas oportunidades económicas y sociales. Asimismo, ha destacado que la infraestructura encaja en la estrategia de diversificación turística que impulsa la mancomunidad para consolidar el Valle del Aragón como un destino atractivo durante los doce meses del año. Finalmente, ha agradecido la colaboración entre administraciones, entidades y profesionales que han hecho posible el proyecto y se ha mostrado convencido de que la puesta en funcionamiento de la telecabina convertirá esta conexión en "un referente para Aragón" y especialmente para el territorio de alta montaña.