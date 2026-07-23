Pablo Arnedo, aprobado en la oposición a maestro de Aragón: "Me he preparado mucho, pero también he tenido suerte"

Son "muy buenas" las sensaciones que tiene Pablo Arnedo. Muy buenas porque este año ha aprobado la oposición a maestro en Aragón y el curso que viene tendrá una plaza fija para impartir clases de Educación Física en Infantil y Primaria. "Estoy muy contento. Me ha costado un poco asimilarlo estos días. Mañana voy al Servicio Provincial de Educación, hasta que no eche los papeles no me termino de fiar", comparte. Es la tercera vez que se presenta a la prueba habiendo estudiado. También lo había hecho en otras ocasiones, pero sin prepararse.

"Por sorpresa no me ha cogido tampoco, sí que esperaba pasar la primera parte, y la superé con una nota bastante decente, entonces había opciones. Comprobado en el baremo sabía que podía ser, pero siempre estás bastante nervioso, con él a ver qué pasa". La clave fue aprobar el primer examen. "Sin eso, complicado...", agrega. La segunda parte consistía en presentar y defender la programación didáctica, que Pablo ya tenía preparada, y además cuenta con experiencia como maestro, y eso, dice, "se nota".

Pablo ha ejercido como maestro en distintos colegios, algunos en Zaragoza capital y otros fuera. Este último curso ha impartido clases en la provincia de Teruel, en Mequinenza. "Cuando hablas de cosas que ya has puesto en práctica en los colegios por los que has pasado, es más fácil. Sin experiencia es complicadísimo, porque además no te dan puntos, y si te enfrentas así a la parte de programación es difícil", expone.

Este curso, ha estudiado la oposición con preparadores, porque considera que "hacerlo por tu cuenta es más difícil". "Sin alguien que te guíe, te dé consejos... es más complicado", insiste. "Este año me he preparado mucho, pero también he tenido suerte", sostiene. Pablo cree que ese bagaje con el que ahora cuenta también ha contribuido a que aprobara la oposición, aunque no solo. "El cambio de una vez a otra es la experiencia, pero esto es un proceso en el que también influye mucho la suerte. Es un proceso opaco y oscuro, porque no conoces las rúbricas antes de presentarte y cada vez te corrige una persona diferente", expone.

A juicio de Pablo, el proceso "es muy subjetivo" y critica que los opositores desconozcan las rúbricas de evaluación antes de examinarse. "A nosotros nos dicen siempre que, cuando estemos ejerciendo en un cole, los alumnos tienen que conocer el proceso de evaluación, pero aquí no lo conocemos", denuncia. A ello añade que los temarios están "obsoletos" y "solo dan el título y luego cada cual elige cómo se lo monta".

Esta convocatoria, la sede en la que él se examinó de la primera parte, un aula de la Universidad de Zaragoza, estaba climatizada, pero dice que no fue así para la segunda. "Fue en un instituto sin aulas climatizadas, y el tribunal estaba a temperaturas asfixiantes... eso no son las condiciones óptimas, y eso es porque la administración no cree en este proceso. Así es muy complicado que sea justo", sostiene, e insiste: "Este año me he preparado mucho, pero también he tenido suerte".

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Los opositores a maestro de Aragón que han aprobado el examen tienen ahora 10 días para realizar los trámites burocráticos en el Servicio Provincial de Educación. "El 23 saldrán los destinos que tenemos de prácticas y elegiremos por el orden que tenemos", indica. Su preferencia es quedarse en Zaragoza porque es la ciudad en la que viven, pero asegura que se ajustará a lo que haya. "Si quieres trabajar de maestro, y si quieres sumar puntos, te tienes que mover. Tenemos que llegar a todos los colegios de Aragón, es lo que toca y es lo que debe ser", afirma.