La vicepresidenta Sara Aagesen afirma que Aragón pidió que los fondos públicos para la climatización de colegios llegaran a la educación concertada

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha asegurado este jueves que Aragón fue la única comunidad que se abstuvo en el reparto de fondos públicos para la climatización de edificios de la Administración. Según ha explicado la ministra en una entrevista en la Cadena Ser, la comunidad autónoma pretendía incluir a los colegios concertados en el reparto de esta línea de ayudas para la mejora de las temperaturas en los edificios públicos.

Aagesen, al ser preguntada por ese reparto de dinero público entre las autonomías, admite que la decisión "se adoptó por unanimidad, salvo una comunidad autónoma". La vicepresidenta tercera del Gobierno que lidera Pedro Sánchez afirma que esa comunidad es Aragón, que según la ministra "quería un reparto en el que se incorporaran colegios concertados, no solo los públicos".

"Es lo que solicitaron", responde a las preguntas del entrevistador de la Cadena Ser, que cuestiona si la comunidad autónoma "quería poner aire acondicionado en los colegios concertados con dinero del Estado". "Entiendo que lo que esperan es que los colegios concertados también tengan esas condiciones", resume Aagesen, que asevera que "la Administración General del Estado utiliza el dinero público en la enseñanza pública".

Fuentes del Gobierno de España han señalado a este diario que Aragón fue la única comunidad autónoma que se abstuvo en el modelo de reparto de fondos para la climatización, mientras que el resto de los territorios se mostraron conformes y votaron a favor del sistema diseñado desde el Ejecutivo central.

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En total, el Gobierno de España repartirá hasta 368 millones de euros entre las comunidades autónomas para mejorar la climatización y el ahorro energético en edificios públicos como centros de salud o colegios. Según el reparto presentado por el Ministerio de Transición Ecológica, a Aragón llegarán 14,35 millones de euros.