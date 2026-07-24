Todo Aragón en alerta roja por riesgo de incendios: la topografía y el viento no ayudan

La totalidad de la Comunidad aragonesa se encuentra este viernes en alerta roja por riesgo de incendios forestales.

En esta jornada son posibles incendios de alta intensidad en casi todo el territorio. El principal factor de propagación sería la topografía y el viento, sin poder descartar la observación de algún comportamiento convectivo, según informa la Dirección General de Gestión Forestal.

Además, se prevén tormentas en gran parte de la provincia de Huesca, que en el nordeste de la misma pueden ir acompañadas de precipitaciones.

En las zonas en alerta roja queda prohibido encender fuego en espacios abiertos, áreas de descanso, zonas recreativas y de acampada, incluso si están habilitadas para ello. También se prohíbe el uso de maquinaria en montes y áreas rurales situadas a menos de 400 metros de estos si puede generar chispas, deflagraciones o descargas eléctricas, así como el uso de material pirotécnico y el abandono de objetos en combustión.

También se suspenden todas las autorizaciones para uso del fuego, incluidas las quemas agrícolas, y la celebración de pruebas deportivas o actos públicos en entorno forestal sin condiciones específicas previstas para este nivel de alerta.

No obstante se permiten determinadas actividades bajo condiciones específicas, como las reparaciones urgentes de servicios básicos, el uso de maquinaria en suelo urbano a más de 100 metros del monte o en edificios cerrados con muros no combustibles, y el empleo de ahumadores apícolas fuera del horario de 12.00 a 18.00.

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También se autorizan labores agrícolas como la cosecha y empacado de cereal —con restricciones horarias si se realizan cerca de masas forestales extensas—, así como otras tareas de mantenimiento de cultivos.