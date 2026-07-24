EL MERCADO DEL TRABAJO
Aragón lidera la creación de empleo tecnológico en España en plenos recortes de plantilla por la IA
La comunidad experimenta un aumento del 26% en puestos de trabajo TIC en cinco años, la mayor cifra del país, a pesar del enfriamiento general del sector
M. C. L.
El ecosistema tecnológico que se implanta desde hace un lustro en Aragón comienza a dar sus frutos sobre el mercado laboral. La comunidad abandera el crecimiento del empleo en España a un ritmo anual del 6,4%, una cifra que casi triplica la media nacional en un entorno de enfriamiento de las dinámicas del sector por la irrupción de la Inteligencia Artificial. En el último lustro, el trabajo relacionado con las Tecnologías de la Información y la Comunicación ha crecido un 26% en Aragón, la cifra más alta del país, que se mantiene en una dinámica alcista pese al frenazo del resto del país.
Así lo destaca el informe publicado esta semana por la Fundación Vass y el Centro de Predicciones Económicas (Ceprede), en base a datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Los centros de estudios subrayan que Aragón “marca la evolución más intensa” de todas las comunidades autónomas, seguido de Baleares, aunque sus valores totales todavía están muy lejos de los centros intensivos del trabajo tecnológico. Ocho de cada diez empleos están en Cataluña, Madrid, Andalucía y la Comunidad Valenciana, por lo que Aragón, que apenas concentra el 1,9% de la masa laboral del sector tecnológico español, está todavía muy lejos de ser un hub tecnológico para el mercado del trabajo.
El aterrizaje de los primeros centros de datos de Amazon Web Services, operativos desde el año 2022, junto a la veintena de infraestructuras que están en desarrollo (Microsoft, Blackstone, Azora o ACS, entre otros), han empezado a cristalizar en la generación de empleos relacionados con la nube, la computación o la consultoría. Las múltiples tecnológicas made in Aragón, como Integra, Hiberus, Inycom o Nologin, junto a las multinacionales que han desembarcado desde hace años (Inetum o DxC), siguen reforzando plantilla mientras en otros lugares de España y Europa se anuncian despidos masivos con la justificación de la IA, que se ha cebado con los empleos relacionados con la programación y los que se basan en procesos más repetitivos.
Esa es precisamente una de las conclusiones del informe, que destaca la “dinámica de enfriamiento” del sector desde la salida de la pandemia. “El entorno de incertidumbre global, el rebrote inflacionista, el endurecimiento de las condiciones monetarias y el crédito o la irrupción de la IA, que está recalibrando necesidades y prioridades de inversión y reordenando los ecosistemas de externalización de servicios, han venido afectando de manera cada vez más evidente a la marcha del sector”, señala el informe.
Félix Gil, presidente del clúster tecnológico aragonés Tecnara, destaca en que "se siguen creando puestos de trabajo en Aragón, y matizo que en Aragón porque estamos creciendo cuando el resto está perdiendo fuelle". "Hay un enfriamiento por la Inteligencia Artificial, y eso está ocurriendo en todo el sector, pero aquí hay muchos proyectos que priman el talento y eso permite que haya nuevas contrataciones que nos sitúan por encima de la dinámica", subraya Félix Gil.
En palabras de Antonio Rueda, director de la Fundación VASS y responsable de TIC Monitor, Aragón demuestra que la creación de talento tecnológico "también tiene hueco fuera de los grandes polos tradicionales". "En una etapa en la que el talento es el verdadero diferencial del sector, las comunidades capaces de generar y retener empleo cualificado están llamadas a jugar un papel cada vez más relevante en la economía digital española”, señala Rueda.
Las empresas aragonesas destacan por sus cifras de negocio
Además, las empresas del sector TIC que operan en Aragón también muestran unas cifras de negocio al alza, casi dos puntos por encima de la media nacional. En los últimos cinco años, el volumen de ventas de las empresas de la comunidad ha crecido un 6,9%, solo superado por la Región de Murcia, la Comunidad Valenciana, Asturias y Castilla-La Mancha. La media nacional se queda en un 5%, lo que da buena cuenta de que Aragón se sube a la ola tecnológica.
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