Aragón lidera en España la presencia de mujeres entre el personal docente e investigador universitario

Número uno. Aragón es la comunidad autónoma con mayor porcentaje de mujeres entre el personal docente e investigador (PDI). Tanto es así que roza la paridad absoluta (49,3%), según revelan los datos del informe Las universidades españolas. Una perspectiva autonómica. 2026 de la fundación CYD. El podio lo completan el País Vasco (48,8%) y La Rioja (48,5%), que con Castilla y León (46,8%) son los territorios con mayor presencia femenina entre el PDI. Con estas cifras, que son del curso 2023-2024, el territorio está muy cerca de romper la tendencia general de que "las mujeres son minoría entre el profesorado de las universidades presenciales españolas" a la que apunta el informe.

No es la única cuestión en la que Aragón se alza como una de las autonomías con mayor igualdad de género. La aragonesa es una de las dos comunidades donde las mujeres graduadas de máster tienen una retribución salarial media superior a la de los hombres: frente a los 34.385 euros de media que ganan ellos al año, según calcula el informe con base en los titulados en 2020 dados de alta en la Seguridad Social, ellas cobran 35.007 euros. La otra es Baleares, que según expone el documento también rompe la tendencia y tiene una brecha salarial inversa. En la Universidad de Zaragoza, las mujeres son mayoría en el profesorado.

En el resto de comunidades (15 en total) sí se da esta brecha salarial entre los graduados de máster, y son Navarra, La Rioja y Asturias las que registran mayor diferencia entre lo que cobran los hombres y las mujeres. Ahora bien, Aragón solo se posiciona a la cabeza en estos estudios posgrado, ya que los graduados de carreras universitarias cobran de media 32.881 euros anuales frente a los 30.411 que ganan ellas, según se desprende del informe, que hace el cálculo basándose en los titulados en 2020 dados de alta en la Seguridad Social. En este caso, las que tienen mayor brecha son Canarias, La Rioja y Cantabria.

El informe también arroja datos sobre titulados en materias STEM, que se refiere a los ámbitos educativos de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas por sus siglas en inglés (Science, Technology, Engineering, Mathematics) y en los que Aragón vuelve a estar entre las líderes. De hecho, con un 28,1% de titulados, es la tercera más especializada en estas áreas, solo por detrás de Asturias y el País Vasco, que cuentan con un 30,7% y un 29,4% respectivamente. En estas áreas son minoría las mujeres, y con un 33,1% de chicas Aragón se sitúa a la cola en España. En esta área también escasea la presencia de estudiantes extranjeros.

El liderazgo en estos ámbitos de estudio va de la mano de que los estudiantes de Aragón elijan mayoritariamente grados universitarios de las ramas de ingeniería, industria y construcción. Estas titulaciones incluyen un 19,6% del estudiantado, situación que solo comparte con País Vasco, que registra el mismo porcentaje, y Navarra, en la que se reduce a un 18%. Es decir, casi uno de cada cinco universitarios aragoneses estudian carreras de estas áreas educativas.

Las cifras que refleja el análisis responden a la oferta académica de la Universidad de Zaragoza, que incluye diversas ingenierías y grados de áreas vinculadas al sector industrial y logístico, que a su vez se adecúa al tejido empresarial de la comunidad. Aragón mantiene una apuesta fuerte por sectores como la automoción u otros vinculados a los centros de datos, que continúan aterrizando en el territorio y para los que ya se empieza a formar al alumnado.

Sector primario

También como respuesta al tejido productivo y empresarial aragonés, en la comunidad más del 15% de los universitarios que estudian grados vinculados al sector primario se gradúan a tiempo, en el tiempo previsto y no más tarde. Esta misma situación solo se da en Galicia, Cataluña y Castilla y León, mientras que en el resto del país completar estas titulaciones supone un mayor reto y los estudiantes tardan más años. Esto se puede explicar, entre otras razones, por el conocimiento del sector.

Estas conclusiones del informe también se explican porque, según expone el propio documento, Aragón está entre las autonomías con más proporción de alumnos en edad universitaria: un 64,4%. Por delante de ella están el País Vasco (70,4%) y Navarra (67,3%). Además, la mayoría de alumnos aragoneses se concentran en grados universitarios.

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Y además Aragón es una de las comunidades con mayor tasa de inserción laboral. Con un 74,5%, es la sexta comunidad que cuenta con más contratos indefinidos, la gran mayoría de ellos precisamente de Informática (97,5%), los de agricultura (93%) e ingeniería (92,8%). Y ocupa esta misma posición nacional, la sexta, en contratos a tiempo completo (80,3%), con informática e ingeniería de nuevo entre ramas mayoritarias.