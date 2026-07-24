De Brasil a Zaragoza para trabajar como informático: "Aquí hay oportunidades, no hace falta estar en Madrid o Barcelona"

La vida de José Elías Matías dio un vuelco en unas vacaciones en España en 2020. Nacido en Sao Paulo hace 42 años, este ingeniero informático decidió que quería vivir en la península y dar un cambio a su proyecto de vida, así que se puso a buscar trabajo. "Empecé en Madrid, pero la verdadera oportunidad la encontré un año después en Zaragoza. Llevo aquí desde entonces y me encanta la ciudad", señala el brasileño, que trabaja como líder de proyecto para Inetum (la multinacional francesa que compró Informática El Corte Inglés), una consultora con fuertes raíces en Aragón.

"La empresa me dio la oportunidad de desarrollar mi carrera. Empecé como técnico informático y me fui formando junto a los clientes que tiene la compañía, que son diversas Administraciones públicas y empresas privadas. En los últimos años se ve cómo cada vez hay más clientes que llegan a las consultoras que hay en Aragón", relata José Elías. La evolución dentro de la firma le permitió ascender hasta su posición en el día de hoy: líder de proyecto en la gestión de los sistemas de Microsoft de Aragonesa de Servicios Telemáticos (AST), la empresa pública que se encarga de los sistemas informáticos del Gobierno de Aragón y sus entidades dependientes.

El ingeniero brasileño reside en Villanueva de Gállego. "No hace falta estar en la capital o en Barcelona para encontrar oportunidades: aquí hay bastantes ofertas de trabajo. Lo que quiero destacar es la flexibilidad que existe para armonizar la vida laboral y la social en una ciudad como Zaragoza. Te puedes sentar en una terraza con la familia cerca del lugar en el que trabajas o escaparte el fin de semana a los Pirineos a hacer una ruta", destaca José Elías Matías. En su caso, el teletrabajo es una opción para el 30% de la jornada laboral, lo que le permite trabajar por la tarde desde casa y optimizar el tiempo para el ocio.

Una de las características del mercado laboral en el sector tecnológico es la alta rotación entre los trabajadores. "En nuestro proyecto con AST estamos conteniendo la rotación y de hecho estamos contratando. Es cierto que es bastante habitual que la gente cambie de trabajo, pero con buenas salariales, flexibilidad y buen ambiente laboral se puede retener el talento", subraya.

Mientras tanto, el ingeniero paulista incide en la necesidad la formación continua para no quedarse atrás ante el avance de la Inteligencia Artificial. "La IA está afectando, sobre todo, a los empleos basados en la programación, pero yo pienso que también nos necesita a nosotros. Tenemos que estar preparados para utilizarla lo mejor que podamos y ser más eficaces en los procesos", señala.

Pocos escenarios vitales podrían haber situado a José Elías en Zaragoza, más siendo oriundo de una ciudad masiva como Sao Paulo, que cuenta con 11 millones y medio de habitantes. "Para mí, Aragón ha sido mucho más que un lugar donde trabajar. Es el lugar donde he podido construir mi carrera profesional, seguir aprendiendo y asumir nuevos retos. Estoy muy agradecido por las oportunidades que he encontrado aquí y espero seguir creciendo y aportando mi experiencia al desarrollo tecnológico de Aragón", concluye.