Continúa la polémica por la climatización de los centros educativos en Aragón: el PP responde al PSOE y los directores piden explicaciones

La portavoz adjunta del Partido Popular en las Cortes, María José Vicente, ha rechazado los bulos del PSOE con respecto a los fondos para climatización de centros educativos y ha dejado claro que Aragón no ha rechazado esos fondos, "ahora está por ver si llegan, porque el Gobierno de España se caracteriza por prometer dinero que luego nunca llega".

Vicente ha sido muy crítica con el portavoz socialista de Educación, Jorge Pastor, "que ha vuelto a demostrar que es un demagogo y un mentiroso. Tenía la oportunidad de corregir la mentira de ayer difundida por Pilar Alegría, esa que decía que Aragón había rechazado los fondos. No lo ha hecho". Además, ha afeado a Pastor que no diga la verdad sobre el motivo de la puesta en marcha de ese fondo por parte del MITECO

"Esos fondos los ha puesto en marcha el Ministerio de Transición Energética porque los 200 millones que prometió su jefa, la señora Alegría, siendo ministra de Educación en 2022 no llegaron, ni en el 2022 ni en el 2023, ni en el 2024 ni en el 2025".

La portavoz adjunta del PP ha recordado que "no es la primera falsedad vertida en rueda de prensa por Jorge Pastor que todavía no ha pedido perdón por decir que el Gobierno del PP había climatizado el despacho del presidente de Aragón cuando lo había hecho el gobierno del PSOE del señor Lambán. Él sabrá el fango en el que se quiere mover. Lo que está claro es que el señor Pastor y la señora Alegría se mueven bien en el fango y en las excusas. Son alumnos aventajados de Pedro Sánchez o del señor Rodríguez Zapatero y sus joyas".

La diputada popular ha dejado claro que el Gobierno de Jorge Azcón va a seguir trabajando en la climatización de las aulas. "Algo que no hizo el PSOE en sus ocho años de gobierno. El Gobierno de Aragón va a seguir con los planes de climatización, va a seguir trabajando por la educación pública de nuestra comunidad. Al PSOE le dejamos la función que han elegido, seguir en el fango, los escándalos, los bulos".

Ha finalizado diciendo que "propuestas de los socialistas no podemos esperar ninguna, búsquedas de enfrentamiento, respaldo a los presuntos corruptos y demagogia toda".

Una polémica quecontinúaa, además, tras las declaraciones de la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, realizadas en una entrevista radiofónica en la Cadena SER, donde reveló que el Gobierno de Aragón solicitó que los fondos estatales destinados a la climatización de centros educativos públicos pudieran utilizarse también para instalar sistemas de aire acondicionado en colegios concertados en Aragón.

Los directores de colegios piden explicaciones a la DGA

Por su parte, la Asociación de Directoras y Directores de Infantil y Primaria de Aragón (Aedipa) ha expresado su "firme rechazo" a la decisión del Gobierno de Aragón de abstenerse en la Conferencia Sectorial en la que se aprobó el reparto de fondos estatales destinados a la climatización de los centros educativos públicos y ha reclamado al Ejecutivo autonómico que explique las razones de esa postura.

En una carta abierta, la asociación sostiene que los equipos directivos conviven cada curso con una realidad en la que alumnado y profesionales desarrollan su actividad "durante semanas" en centros que, en muchos casos, superan los 27 grados centígrados, límite máximo establecido con carácter general por la normativa de prevención de riesgos laborales para trabajos sedentarios en espacios cerrados.

Aedipa considera "incomprensible" que Aragón optara por la abstención en una financiación destinada precisamente a corregir esa situación y lamenta que el Departamento de Educación no haya ofrecido "ninguna explicación oficial" a quienes dirigen los colegios públicos ni a sus comunidades educativas.

La asociación alude a las informaciones publicadas en distintos medios de comunicación que apuntan a que la decisión pudo deberse a que la convocatoria estaba dirigida exclusivamente a centros públicos y no incluía a los concertados.

Ante ello, plantea al Gobierno de Aragón si esa fue la razón de la abstención y, en caso afirmativo, si considera que ese motivo justificaba no respaldar una financiación destinada a mejorar las infraestructuras de los colegios públicos.

Asimismo, pregunta cómo se compatibiliza esta decisión con las reiteradas reclamaciones realizadas por el propio Ejecutivo autonómico solicitando financiación estatal para climatizar estos centros.

Aedipa afirma que, si la exclusión de los colegios concertados fue el motivo de la abstención, no la comparte, al entender que la convocatoria tenía como finalidad mejorar infraestructuras de titularidad pública y que los recursos públicos deben destinarse "prioritariamente a la mejora del patrimonio público".

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Por ello, reclama transparencia y recuerda que la escuela pública "necesita inversiones, planificación y compromiso, pero también explicaciones" cuando se adoptan decisiones que afectan a su presente y a su futuro.