El Corte Inglés eleva un 22,8% su beneficio y prepara un plan inversor para acelerar su crecimiento

La Junta General de Accionistas de El Corte Inglés, celebrada en Madrid, ha aprobado por unanimidad todas las propuestas presentadas por el Consejo de Administración, entre ellas el informe de gestión, las cuentas anuales, el informe no financiero y de sostenibilidad y la aplicación del resultado. La Junta también ha ratificado el nombramiento de Javier Catena como consejero delegado de la compañía.

Un plan estratégico con mayor inversión

Durante la reunión, la presidenta de El Corte Inglés, Cristina Álvarez, avanzó las principales líneas de la actualización del Plan Estratégico, que será presentada al Consejo de Administración el próximo mes de septiembre.

El nuevo plan contemplará un programa inversor más ambicioso, orientado al crecimiento del negocio, la mejora de las capacidades logísticas y el aprovechamiento de nuevas herramientas tecnológicas.

Álvarez destacó como pilares estratégicos el servicio al cliente, la tienda física como elemento diferencial y la excelencia del producto. En este sentido, subrayó que el cliente es “nuestra razón de ser” y afirmó que la obligación de la compañía es conseguir que cada persona se sienta “única, escuchada y muy cuidada”.

La presidenta reivindicó asimismo el papel de las tiendas físicas como un activo esencial para conectar con los consumidores y construir marca. “La tienda física es, hoy más que nunca, un entorno de experiencias donde se genera la interacción humana, más allá de una pura transacción económica”, señaló.

Impulso a los canales digitales

Álvarez también puso en valor el crecimiento del canal online y destacó que la página web y la aplicación de El Corte Inglés se han convertido en la puerta de entrada de numerosos clientes.

La compañía continuará mejorando la experiencia digital y la personalización de sus servicios, al considerar estos canales uno de sus principales motores de crecimiento y captación de nuevos consumidores.

La presidenta recordó además que El Corte Inglés es “la casa de las marcas” y destacó la capacidad del grupo para ofrecer productos exclusivos, novedosos y adaptados a las características de cada tienda y canal.

Apuesta por Viajes El Corte Inglés, la logística y la inteligencia artificial

Durante su intervención, Cristina Álvarez reiteró la apuesta de la compañía por Viajes El Corte Inglés, un negocio que, según afirmó, genera confianza y fortalece el vínculo con los clientes.

También se refirió a las inversiones previstas en el área logística, destinadas a mejorar el servicio a las tiendas y a los consumidores y a respaldar el crecimiento del grupo.

En relación con la inteligencia artificial, Álvarez señaló que esta tecnología debe contribuir a personalizar la experiencia de compra, optimizar la disponibilidad de productos, agilizar la atención e interpretar mejor las necesidades de los clientes, sin sustituir “la esencia de nuestra empresa”.

“El futuro no se improvisa. Se construye cada día con trabajo, humildad, capacidad de escuchar y voluntad permanente de mejorar”, aseguró.

El beneficio neto crece un 22,8%

Cristina Álvarez calificó 2025 como un ejercicio muy positivo para el grupo, marcado por el crecimiento de las ventas y de los resultados en un entorno condicionado por la transformación del comercio, la aceleración tecnológica y la evolución de las expectativas de los consumidores.

El Corte Inglés cerró el ejercicio, finalizado el 28 de febrero de 2026, con un volumen global de ingresos de 17.247 millones de euros. La cifra de negocio a superficie comparable aumentó un 2%, con una evolución especialmente favorable durante el segundo semestre, cuando avanzó un 2,2%.

El Corte Inglés mantuvo un crecimiento sólido, con un incremento del 3,1% en su cifra de negocio, impulsado principalmente por el segmento vacacional. Obtuvo un beneficio neto de 56 millones de euros, un 10,7% más, mientras que Seguros El Corte Inglés alcanzó un resultado neto de 75 millones, tras crecer un 6,3%.

El resultado bruto de explotación —Ebitda— se situó en 1.266 millones de euros, lo que representa un incremento del 4,7% respecto al ejercicio anterior.

El beneficio neto alcanzó los 628 millones de euros, un 22,8% más, mientras que el beneficio neto recurrente ascendió a 522 millones, con un crecimiento del 11%.

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La deuda financiera neta se redujo en 148 millones de euros. Como resultado, el nivel de endeudamiento se situó en 1,3 veces Ebitda, su nivel más bajo en casi dos décadas.