Corte en la Ronda Norte de Zaragoza este fin de semana: horarios, tramo afectado y desvíos
Transportes continúa con las obras de rehabilitación del firme en la A-2, en Zaragoza, por 4,3 millones
El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible continúa ejecutando los trabajos de rehabilitación superficial del firme en la Ronda Norte de Zaragoza, tanto en el tronco de la autovía como en los ramales de enlaces, con un presupuesto de 4,3 millones de euros, IVA incluido).
En el desarrollo de estos trabajos, a partir de las 21.00 horas de este viernes 24 de julio, y hasta las 16.00 horas del domingo 26 de julio, se ejecutará el tramo comprendido entre los kilómetros 314 y 315 de la calzada creciente sentido Barcelona, para lo cual será necesario realizar el corte total de la calzada sentido Barcelona, entre los kilómetros 311,6 y 317,3, y reconducir el tráfico en ambos sentidos por la calzada decreciente, sentido Madrid, entre los kilómetros 318,1 y 312,5.
En el caso de la calzada sentido Barcelona, se irá aplicando una reducción de carriles de circulación desde el punto kilométrico 310,4 hasta el corte total de la calzada en el punto kilométrio 311,6. Estas afectaciones también implicarán el corte de los accesos a la autovía desde los enlaces 311 (Plaza), 312 (conexión con Ronda Sur) y 315 (Miralbueno/Aeropuerto) y habilitando itinerarios alternativos que estarán debidamente señalizados.
Debido a las elevadas intensidades de tráfico que soporta el tramo en los días laborables, los trabajos se acometerán durante el fin de semana. Todos los desvíos estarán debidamente señalizados y se reforzándose con información en los Paneles de Mensaje Variable de la Dirección General de Tráfico.
Caracterísiticas de los trabajos
Los trabajos se enmarcan en un proyecto de rehabilitación superficial del firme que alcanzará una longitud total de 17 kilómetros y se prolongará durante los próximos meses de 2026. Las obras de este proyecto abarcan desde el kilómetro 314 hasta el 330 de ambas calzadas y cuentan con un presupuesto de 4,3 millones de euros, IVA incluido.
El objetivo principal de la actuación es mejorar las características superficiales del firme dotándolo de una mejor regularidad y resistencia al rozamiento. Con esta actuación se pretende prolongar la vida útil del firme de la carretera y proporcionar las condiciones para una mayor seguridad vial.
Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible continúa trabajando por la mejora de las carreteras en Zaragoza, con esta actuación y otras que se han realizado en la A-2. Asimismo, ha licitado por un presupuesto de 78 millones de euros dos contratos para la conservación y explotación de más de 581 kilómetros de la Red de Carreteras del Estado (RCE) en Aragón.
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