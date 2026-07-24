Cuarte de Huerva vive sus días grandes con multitud de actos para todas las edades

Cuarte de Huerva da el pistoletazo de salida a sus fiestas patronales en honor a Santa Ana. Ayer, 23 de julio, comenzaron oficialmente los actos con el pregón y un ecochupinazo sin pirotecnia, que sustituyó al tradicional chupinazo debido a la prolongada situación de alerta roja por incendios forestales. Más tarde tuvo lugar la cena Noche en blanco y continúo la fiesta con un tributo a Héroes del Silencio y la disco móvil Fiesta La Salvaje.

Unos días antes, del 17 al 19 de julio, los vecinos y vecinas calentaron motores con varios actos preliminares. El viernes 17 tuvo lugar el torneo de fútbol de Santa Ana y el izado de la bandera municipal acompañado por la banda y la orquesta de Cuarte de Huerva. Ya el 18, los festejos continuaron con el torneo de fútbol y se celebró también un concurso de guiñote. Además, hubo una exposición de coches antiguos y los vecinos pudieron mover el esqueleto al ritmo de la orquesta Maremagnum.

Por último, el domingo 19 de julio acabaron las prefiestas con una becerrada en la plaza de toros, el recorrido de los cabezudos junto a la charanga, una actividad infantil, el concurso de roscadores y vaquillas y una fiesta “house tardeo”. Además, se colocó una pantalla gigante para ver la final del Mundial de fútbol entre España y Argentina.

Se instaló una pantalla gigante para poder ver todos juntos la final del Mundial de fútbol. / SERVICIO ESPECIAL

Música, cabezudos y actos taurinos

Tras el inicio oficial de ayer, hoy continúan los actos festivos con un recorrido de cabezudos junto a la charanga a partir de las 10.30 horas desde la plaza de la iglesia hasta el Bulevar. Tras ello, a las 11.30, los más pequeños podrán disfrutar del espectáculo infantil Waterparty en el parque Alcalde Jesús Pérez, será una forma de refrescarse y pasar un buen rato en estos días de calor.

Más tarde, a las 14.00 horas, también habrá un hueco para los mayores con la comida homenaje a la tercera edad en el auditorio. Ya por la tarde, a las 17.00 horas tendrá lugar el espectáculo Rally deluxe, un auténtico homenaje a las personas mayores con entrada libre desde las 16.45 horas.

A las 19.00 horas continuarán los actos taurinos con la suelta de vaquillas, primero para adultos y después para jóvenes de 14 y 15 años. Con la puesta de sol, a las 21.30 horas, la orquesta Anaconda podrá ritmo a la fiesta durante gran parte de la noche. Además, a las 22.00 horas, en la plaza de toros se celebrará el tradicional toro de ronda.

Ya entrada la noche, a partir de las 23.30 horas, llegará uno de los platos fuertes de estas fiestas, la actuación del reconocido grupo rock español, Los Rebeldes, que repasarán su exitosa trayectoria junto a sus fans en el espacio CdH. Por último, a la 1.00 horas Exotic pondrá el broche final al día con una sesión de baile que se alargará hasta las 7.30 horas en el espacio CdH.

El sábado 25 de julio, a las 8.00 horas, se celebrará la becerrada matinal en la plaza de toros y tras ella, los cazudos harán su recorrido a ritmo de la charanga. A las 11.30 horas tendrá lugar el espectáculo infantil Bluey Biengo y a las 18.30 horas los más pequeños volverán a disfrutar con el espectáculo Caranbin caranban.

Mientras, a las 16.30 horas, los vecinos se retarán en el concurso de rabino en el centro de convivencia de mayores. Más tarde, a las 19.30 horas, tendrá lugar la santa misa en honor a Santiago Apóstol.

Ya entrada la noche, desde las 22.30 horas a las 3.30 horas, la fiesta I love disco hará pasar un buen rato con algunos de los éxitos más reconocidos de todos los tiempos. Por otro lado, a las 23.00 horas, la plaza de toros acogerá el toro de ronda. Finalmente, los más fiesteros podrán continuar la noche con la disco móvil Bacanali hasta las 7.30 horas en el espacio CdH.

La convivencia y la comida toman protagonismo en estos días tan esperados. / SERVICIO ESPECIAL

Un cierre por todo lo alto

Ya el domingo 26 de julio llegará el último día de fiestas con multitud de actos para despedir estos días como se merecen. A las 8.00 horas se realizará la última becerrada matinal, seguida del recorrido de cabezudos y la misa en la capilla de San Lorenzo a las 10.30 horas.

A las 12.00 horas, tendrá lugar la misa baturra y la procesión en honor a Santa Ana en la iglesia de Santa Cruz. A la misma hora, los niños y niñas de Cuarte podrán divertirse con tobogán en Valconsejo, que volverá a abrir a las 17 horas.

A las 16.30, se conocerá al ganador del concurso de rabino en el centro de convivencia de mayores y a las 19.00 horas tendrá lugar el espectáculo infantil Los 2000 en el auditorio municipal con entrada libre.

Ya por la noche, los vecinos y vecinas del municipio se reunirán para celebrar una cena popular en el Bulevar. Para bajar la cena, la orquesta Wakanda & La Tribu hará bailar a todos los presentes. Para terminar, a las 00.00 horas, un magnífico espectáculo de drones llenará el cielo de Cuarte de luces y color. Con esta estampa para el recuerdo se despedirán unas fiestas cargadas de actos tradicionales, diversión, convivencia y música.