Directo | Un incendio forestal entre La Cañada de Verich y La Cerollera (Teruel) provoca un importante despliegue de medios aéreos y terrestres

Un nuevo incendio forestal pone en jarque a Aragón. En esta ocasión, a la Comarca del Bajo Aragón, al detectarse pasadas las 17.00 horas de este jueves, 23 de julio, el inicio del fuego en el límite de los términos municipales de La Cañada de Verich y La Cerollera. En estos momentos, más de 100 efectivos entre medios aéreos y terrestres, forman parte del operativo de extinción.

Hay una carretera cortada, la TE-53, precisamente, la vía que conecta ambos municipios. Por el momento, se desconoce la superficie afectada.

Fase de alerta El Gobierno de Aragón ha activado la Situación Operativa 1 del Plan Especial por Incendios Forestales de Nivel 1. A nivel de consejos se insta a mantener la calma, a informarse de la situación a través de los canales oficiales, a tomar precauciones ante posibles daños y a evitar desplazamientos por la zona afectada.

Unos jóvenes de Castellón han dado el aviso El alcalde de La Cañada de Verich, Javier Agut (PAR), ha explicado en conversación telefónica con este diario que la llamada al 112 la han efectuado unos chicos de Castellón que se desplazaban hasta su municipio para dar inicio a las Fiestas de Santa Ana, las cuales estaban previsto que dieran el pistoletazo de salida con un concierto a las 18.00 horas.

La columna de humo es visible desde otros municipios La columna de humo es visible desde otros municipios de la zona como La Ginebrosa o Calanda, cuyo ayuntamiento, por ejemplo, ha instado a sus vecinos a evitar las carreteras próximas, la A-2406 (dirección Torrevelilla) o la A-1409 (Castelserás-La Cañada de Verich), para facilitar la movilidad de los medios de extinción.

Amplio dispositivo Hasta la zona afectada se han desplazado medios de Infoar, el dispositivo de prevención y extinción de incendios forestales del Gobierno de Aragón. En sofocar el fuego trabajan ahora las cuadrillas helitransportadas de Teruel, Ejea de los Caballeros, Calamocha y Brea de Aragón, cinco brigadas terrestres y seis autobombas, además de medios del Ministerio de Transición Ecológica (Miteco) -entre ellos, la BRIF de Daroca, un avión anfibio y dos aviones de carga en tierra-, de la Generalitat de Cataluña, de la Generalitat Valenciana y de la Diputación Provincial de Teruel (DPT).