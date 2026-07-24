Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Vivienda ZaragozaZaragozaParque de atraccionesReal ZaragozaACSCasademont Zaragoza
instagramlinkedin

En Directo

Un nuevo fuego en Aragón

Directo | Un incendio forestal entre La Cañada de Verich y La Cerollera (Teruel) provoca un importante despliegue de medios aéreos y terrestres

Así avanzan las llamas en el incendio declarado hoy a las 17.05 horas entre La Cañada de Verich y La Cerollera (Teruel)

Así avanzan las llamas en el incendio declarado hoy a las 17.05 horas entre La Cañada de Verich y La Cerollera (Teruel)

SERVICIO ESPECIAL

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

A. T. B.

Zaragoza

Un nuevo incendio forestal pone en jarque a Aragón. En esta ocasión, a la Comarca del Bajo Aragón, al detectarse pasadas las 17.00 horas de este jueves, 23 de julio, el inicio del fuego en el límite de los términos municipales de La Cañada de Verich y La Cerollera. En estos momentos, más de 100 efectivos entre medios aéreos y terrestres, forman parte del operativo de extinción.

Hay una carretera cortada, la TE-53, precisamente, la vía que conecta ambos municipios. Por el momento, se desconoce la superficie afectada.

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. De bar de tardeo en el Actur a discoteca: ya hay fecha para la reapertura de un famoso local en Zaragoza
  2. Una premiada 'startup' aragonesa busca un inversor tras entrar en concurso de acreedores
  3. Llega la tercera ola de calor del verano: este será el peor día en Zaragoza antes del abrupto desplome de las temperaturas
  4. Casi pleno en las oposiciones a maestro en Aragón: adjudicadas 306 plazas de las 308 convocadas
  5. Las llamas siguen calcinando Aragón con otro incendio en Ejulve, la UME activada y tres masías desalojadas: 'La cosa está regular tirando a mal
  6. El grupo argentino Fenix dobla su apuesta por el Parque de Atracciones de Zaragoza: 1,4 millones y subrogación de toda la plantilla
  7. La cafetería de un hospital de Zaragoza busca 'dueño': el contrato durará tres años
  8. Empleados y funcionarios alertan de la falta de control sobre las instalaciones del vertedero de Zaragoza: “Existe un afán por que no sepamos qué pasa ahí dentro”

Directo | Un incendio forestal entre La Cañada de Verich y La Cerollera (Teruel) provoca un importante despliegue de medios aéreos y terrestres

Directo | Un incendio forestal entre La Cañada de Verich y La Cerollera (Teruel) provoca un importante despliegue de medios aéreos y terrestres

Cuarte de Huerva vive sus días grandes con multitud de actos para todas las edades

Cuarte de Huerva vive sus días grandes con multitud de actos para todas las edades

Un incendio forestal entre La Cañada de Verich y La Cerollera (Teruel) provoca un importante despliegue de medios aéreos y terrestres

La tercera fase de la reforma de la avenida Cataluña de Zaragoza, en 'stand by': "No se hará a corto plazo"

La tercera fase de la reforma de la avenida Cataluña de Zaragoza, en 'stand by': "No se hará a corto plazo"

Estos son los dos proyectos con los que Zaragoza ayudará a los afectados por los terremotos de Venezuela

Estos son los dos proyectos con los que Zaragoza ayudará a los afectados por los terremotos de Venezuela

La reapertura del Parque de Atracciones de Zaragoza, cada vez más cerca: los trabajadores votan a favor de prolongar el erte

La reapertura del Parque de Atracciones de Zaragoza, cada vez más cerca: los trabajadores votan a favor de prolongar el erte

Zaragoza apura sus últimas horas de calor antes de una caída abrupta de las temperaturas: cuánto durará el alivio

Zaragoza apura sus últimas horas de calor antes de una caída abrupta de las temperaturas: cuánto durará el alivio

El incendio de Plan tiene "una complejidad alta" pero avanza con "una evolución favorable"

Tracking Pixel Contents