Director general de Emergencias de Aragón: "Con 40º en junio habrá en julio incendios muy importantes que antes no teníamos"

Aragón encadena este verano tres olas de calor e incendios forestales en las tres provincias y, para el director general de Interior y Emergencias del Gobierno de Aragón, Miguel Ángel Clavero, hay que empezar a acostumbrarse a que con 40 grados en junio habrá incendios en julio "muy importantes" que antes no se registraban.

Con el último gran incendio declarado en Aragón ya controlado tras quemar unas 15.600 hectáreas, el de Orés (Zaragoza), Clavero explica que se están produciendo fenómenos meteorológicos más adversos y situaciones como tener 35 grados prácticamente en todo Aragón durante un mes seguido y eso, enfatiza, se debe interiorizar.

Aunque este escenario de incendios en Aragón no es habitual, sí se produce una cierta cadencia de grandes fuegos. Lo que ocurre, añade, es que las condiciones meteorológicas están cambiando y que haya altas temperaturas prácticamente desde mitad de junio supone que la vegetación se seca y, por lo tanto, "está en disposición de arder a cualquier ignición" que pueda haber.

Además, cree que hay que empezar a pensar que los sistemas de protección civil y atención de emergencias tienen que evolucionar, aunque en Aragón, destaca, el operativo de incendios forestales está activo durante todo el año con las cuadrillas contratadas los 12 meses y los medios aéreos cada vez se incorporan antes.

En todo caso, asegura que la gestión forestal es "inabordable presupuestaria y materialmente", ya que en Aragón hay 2,5 millones de hectáreas forestales, la mitad de particulares y la otra mitad montes públicos, y "echando por lo barato", el coste por hectárea estaría entre 1.500 y 2.000 euros.

Por tanto, y dado que los incendios están evolucionando, también tiene que evolucionar el operativo antiincencios y tener más medios aéreos y terrestres y las cuadrillas, más especialización, al igual que el resto de elementos del sistema de protección civil de Aragón (bomberos, trabajadores sociales, sanitarios, Guardia Civil o Policía Nacional), y estar dentro de un mando único, que "es como se gestionan las emergencias".

"Los incendios forestales han pasado a ser una emergencia totalmente de protección civil" porque la sociedad así lo demanda, añade Clavero, quien asegura que el incendio de Orés ha sido hasta ahora el más complicado este año y que, por suerte, no se han producido grandes fuegos simultáneamente, como ocurrió en 2009, de forma que el operativo, aunque se ha ido resintiendo, no se ha visto comprometido.

Clavero aclara además que ninguno de los incendios registrados en Aragón ha sido de sexta generación y sostiene que no es fácil que se produzcan porque en la comunidad no hay una continuidad de masa forestal que lo permita.

"Tal vez el Prepirineo es una de las zonas que pudiera ser, pero desde luego no es fácil", subraya el director general, quien admite que hay conciencia de que pudieran darse y, en ese caso, la forma de abordarlos es la misma: "buscar una ventana de oportunidad" para atacarlos.

Destaca también que el sistema Es-Alert es muy eficaz como aviso inmediato a la población cuando hay una situación de peligro inminente. Pero en su opinión tiene que avanzar para dar un aviso "de precaución", para que la población pueda disponer de información y empezar a tomar medidas de autoprotección, que es una cultura que hay que adquirir porque "es imposible tener un operativo detrás de cada ciudadano".

En Aragón se envían los avisos Es-Alert ante cualquier alerta meteorológica roja o cuando hay que hacer evacuaciones o confinamientos, como con los últimos incendios, porque la anticipación "es uno de los elementos fundamentales de la protección civil", pero además el sistema se pone a prueba continuamente con simulacros para comprobar que funciona.

Sostiene que la que gestión de las emergencias en Aragón, tanto en operativos como en coordinación, han evolucionado sustancialmente. "Tenemos ahora una coordinación que yo no voy a decir que sea perfecta, pero es óptima desde todos los puntos de vista y eso favorece mucho la resolución de las emergencias" y, además, se ha avanzado en la especialización.

"De lo que más contento estoy es de haber formado el equipo que tengo aquí" y, sobre todo, de la relación que éste tiene con equipos de bomberos, sanitarios y fuerzas y cuerpos de seguridad. "Prácticamente nos conocemos todos, sabemos lo que tenemos que hacer cada uno y, por tanto, es siempre sumar, sumar, sumar para la resolución de la emergencia", resume Clavero.

Este verano le toca gestionar también la previsible llegada a Aragón de miles de personas al ser uno de mejores lugares de Europa para observar el eclipse total de Sol del próximo 12 de agosto, y en ese aspecto, le preocupa tanto la movilidad, como las aglomeraciones y el riesgo de incendios.

Ante este evento, trabaja con el resto de administraciones y el objetivo es tratar de concentrar a las personas en los puntos oficiales de observación, del Gobierno de Aragón o de los ayuntamientos, para que tengan un mínimo de seguridad y servicios.

En todo caso, avanza que del 10 al 13 de agosto, el sistema de protección civil de Aragón va a estar activado en fase de emergencia situación 2, el máximo, de manera que todos los operativos estarán alerta y se podrá contar con medios de la administración central, como la Unidad Militar de Emergencias, sin perder de vista que también se puede producir un incendio o una tormenta de verano.

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Clavero se jubila este año tras una larga trayectoria en la que ha hecho lo que ha creído que podía mejorar el sistema de protección civil de Aragón. Lo que le gustaría es que quien le siga continúe mejorándolo y le da un consejo: "No te quedes quieto, evoluciona, piensa, aquí hay que echar neuronas todos los días, nada se puede dejar sin analizar, porque todo el análisis te permite avanzar y anticiparte a cualquier situación de emergencia".