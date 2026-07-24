Elena Lacalle: «Vivir en Cuarte de Huerva debe significar tener oportunidades de ocio, cultura y participación»

PREGUNTA: ¿Cómo se plantean las fiestas de Cuarte de Huerva?

RESPUESTA: Las afrontamos con muchísima ilusión y con la responsabilidad de ofrecer unas fiestas para todos. Hemos preparado una programación muy completa, pensada para que puedan disfrutar desde los más pequeños hasta nuestros mayores. Queremos que sean unos días de felicidad y cariño donde todo el mundo encuentre su lugar, siempre desde el respeto y disfrutando con responsabilidad.

PREGUNTA: ¿Qué novedades hay?

RESPUESTA: Este año hemos querido dar un paso más. Incorporamos nuevos espacios y actividades, como la inauguración de El Jardín del Monasterio y de los nuevos juegos de agua situados en el parque Alcalde Jesús Pérez, además de reforzar propuestas familiares, musicales y deportivas. También apostamos por herramientas innovadoras, como el Info-Bot de fiestas, para facilitar toda la información a los vecinos. Lo implantamos por primera vez en Santa Ana 2025 y este año tenía que volver a estar. Es una herramienta muy empleada por nuestros vecinos. Además, recuperamos el tren turístico durante los días grandes. Creo que son novedades que enriquecen unas fiestas que mantienen su esencia.

PREGUNTA: ¿Cuáles son los actos más destacados de los festejos?

RESPUESTA: Es difícil quedarse con uno porque el programa es muy variado. Evidentemente, el pregón, que este año corre a cargo de la Escuela Municipal de Jota, será uno de los momentos más especiales. También destacaría el chupinazo, la Noche en Blanco, el concierto de Los Rebeldes, la cena popular y el espectáculo de drones para cerrar las fiestas. Hay propuestas para todos los gustos.

P: El año pasado animó a los vecinos a acudir al chupinazo de blanco y con un pañuelo verde. ¿Se va a consolidar como tradición?

R: Esa es nuestra intención. El año pasado la respuesta fue extraordinaria y nos encantó ver a miles de vecinos compartiendo una misma imagen. El blanco y el pañuelo verde ya empiezan a identificarse con nuestras fiestas y creemos que ayudan a generar un sentimiento de unidad y de pertenencia. Ojalá dentro de unos años nadie conciba el inicio de las fiestas sin vestir de blanco y lucir el pañuelo de Cuarte. Además, este año el acto inaugural será algo diferente, carecerá de pirotecnia debido a la prolongada situación de alerta roja por incendios forestales y el momento que estamos viviendo en nuestra comunidad tristemente castigada por el fuego. Estamos seguros de que el ecochupinazo sorprenderá a más de uno.

P: Al margen de las fiestas, ¿qué nos puede contar de la oferta cultural y social del municipio?

R: Cuarte mantiene actividad durante todo el año. Tenemos una programación cultural muy intensa: conciertos, exposiciones, actividades familiares y propuestas para todas las edades. A eso se suma una potente oferta deportiva y el trabajo que realizan nuestras asociaciones y clubes. Nuestro objetivo es que vivir en Cuarte signifique tener oportunidades de ocio, cultura y participación sin necesidad de salir del municipio.

P: Ya ha pasado el ecuador del primer mandato al frente del ayuntamiento. ¿Qué balance hace?

R: Muy positivo, aunque queda mucho trabajo por delante. Han sido tres años de muchísimo esfuerzo, con proyectos importantes que ya son una realidad y otros que están en marcha. Hemos reforzado servicios públicos e implantado la Policía Local 24 horas. También hemos impulsado mejoras en movilidad con el aumento de frecuencias del bus 410, la nueva línea 700, dos nuevas licencias taxi y la ampliación de carriles bici. El proyecto del centro de salud sigue avanzando, como también lo hacen las obras del nuevo pabellón polideportivo y seguimos trabajando para que Cuarte continúe creciendo de forma ordenada. Siempre digo que para gobernar hay que salir a la calle y escuchar a tus vecinos. Por supuesto, somos conscientes de que hay demandas, como nuevos accesos al municipio, que son una necesidad y seguiremos trabajando para que sean una realidad.

P: ¿Qué proyectos le gustaría desarrollar en caso de continuar al frente del consistorio?

R: Queremos seguir transformando Cuarte. El centro de salud es una prioridad absoluta, igual que seguir mejorando los accesos al municipio. También queremos continuar ampliando equipamientos deportivos, seguir recuperando espacios públicos, desarrollar el parque fluvial del Huerva, avanzar en vivienda y consolidar un modelo de municipio moderno, sostenible y pensado para las familias. No podemos obviar el problema que tenemos en nuestro municipio con el agua de escorrentía de barrancos y seguiremos trabajando con el resto de las instituciones y organismos implicados para desarrollar soluciones efectivas. Hay mucho trabajo realizado, pero también muchos retos por delante.

P: El proyecto del centro de salud de Cuarte de Huerva continúa avanzando. ¿Progresan los trabajos según lo previsto? ¿Cuándo espera que se ponga en funcionamiento?

R: Sí, el proyecto continúa dando pasos y mantenemos un contacto permanente con el Gobierno de Aragón. El ayuntamiento ha hecho los deberes poniendo a disposición los terrenos y colaborando en todo lo necesario. Somos conscientes de que los vecinos llevan muchos años esperando esta infraestructura y seguiremos insistiendo para que los plazos se cumplan. Nuestro deseo es que las obras comiencen cuanto antes y que el centro de salud sea una realidad lo antes posible, porque Cuarte ya necesita un equipamiento sanitario acorde a su población.

P: Los jóvenes son una parte muy importante del municipio, además de una mayoría en la población. ¿Qué soluciones plantean desde el consistorio para hacer frente a la crisis de la vivienda?

R: Es uno de los grandes desafíos actuales y ninguna administración puede resolverlo por sí sola. Estamos adheridos al Plan Aragón Más Vivienda del Gobierno de Aragón y cedimos terreno municipal para que se construya vivienda asequible. Desde el ayuntamiento estamos trabajando para favorecer que los jóvenes puedan construir aquí su proyecto de vida. Si queremos que puedan quedarse en Cuarte, tenemos que ofrecerles oportunidades reales.

P: Otro de los problemas que han manifestado en otras ocasiones es el tema de accesos. ¿Hay algún avance?

R: Es una reivindicación histórica y absolutamente necesaria. Cuarte ha crecido muchísimo y las infraestructuras deben adaptarse a esa realidad. Sabemos que los vecinos demandan soluciones y no vamos a dejar de insistir hasta conseguir mejoras que hagan los desplazamientos más ágiles y seguros. Sin embargo, no es un camino fácil porque las obras que deberían realizarse, como la rotonda de avenida del Rosario que demandamos, no dependen únicamente de este ayuntamiento.

P: Por otro lado, desde diciembre cuentan con más autobuses y expediciones con Zaragoza. ¿Han notado esa mejoría en transporte?

R: Sin duda, ha supuesto un avance importante. Siempre hemos defendido que mejorar el transporte público era imprescindible y la ampliación de frecuencias ha permitido ofrecer un mejor servicio. Ahora bien, seguimos pensando que todavía queda margen de mejora. Cuarte continúa creciendo y el transporte debe evolucionar al mismo ritmo para responder a las necesidades de los vecinos.

P: Y no podemos dejar de mencionar el río Huerva y su parque fluvial. ¿Qué supondrá esta renaturalización para los vecinos y para el propio municipio y en qué punto está el proyecto?

R: Es uno de los proyectos más ilusionantes que tenemos por delante. No hablamos solo de crear un espacio verde, sino de recuperar el río como eje vertebrador del municipio, mejorar la seguridad al ampliar su cauce, potenciar la biodiversidad y ofrecer nuevos espacios de ocio, deporte y convivencia. Queremos que el Huerva deje de ser una barrera para convertirse en uno de los grandes pulmones verdes de Cuarte. Es un proyecto que transformará la relación del municipio con su entorno natural y que marcará un antes y un después en la calidad de vida de nuestros vecinos.