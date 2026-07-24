El Gobierno de Aragón impulsará casi 500 viviendas públicas y protegidas en Huesca

El consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial del Gobierno de Aragón, Octavio López, ha destacado hoy que el Ejecutivo autonómico tiene actualmente en marcha actuaciones que permitirán impulsar 487 viviendas públicas y protegidas en la ciudad de Huesca y su área metropolitana, una cifra que, según ha explicado, “refleja el cambio de rumbo en las políticas públicas de vivienda impulsado por el Gobierno de Jorge Azcón”.

Durante un desayuno informativo organizado por el Diario del Alto Aragón, en el que han participado también la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, la directora general de Vivienda, María Carmen Susín, y representantes del sector inmobiliario y empresarial, Octavio López ha repasado las principales actuaciones que el Gobierno de Aragón está desarrollando para incrementar la oferta de vivienda asequible en la capital oscense.

En este sentido, el consejero ha recordado que “las 61 viviendas públicas de alquiler asequible correspondientes a las fases II y III de La Merced se encuentran ya en su recta final y estarán concluidas en los próximos meses y que dan continuidad a las primeras 27 viviendas ya entregadas en este ámbito y consolidan uno de los principales proyectos públicos de vivienda de la ciudad”.

A estas actuaciones se suman las 71 viviendas públicas previstas en el sector de Harineras, así como 355 nuevas viviendas protegidas repartidas entre los futuros desarrollos de la calle Bielsa, con 140 viviendas; la promoción de Los Olivos, con 15 viviendas; y el proyecto residencial previsto en Quicena, que contempla la construcción de otras 200 viviendas protegidas.

Durante su intervención, Octavio López ha subrayado que “estas actuaciones responden a una estrategia orientada a incrementar de forma decidida el parque de vivienda pública y protegida, facilitando el acceso a una vivienda asequible para jóvenes y familias”.

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Asimismo, ha puesto en valor el esfuerzo que está realizando el Gobierno de Aragón en Huesca, destacando que “si se pondera la inversión por población, el impulso de 487 viviendas para un área metropolitana de alrededor de 76.000 habitantes equivaldría a promover más de 4.800 viviendas en Zaragoza y su entorno, lo que evidencia la apuesta del Ejecutivo autonómico por equilibrar territorialmente las políticas de vivienda y atender las necesidades de todas las provincias aragonesas”.