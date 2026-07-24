EL PERIÓDICO DE ARAGÓN abre el plazo de votación de los Premios Pueblo del Año 2026

EL PERIÓDICO DE ARAGÓN y La Crónica celebran este año la quinta edición de los Premios Pueblo del Año, una iniciativa impulsada por los medios del grupo Prensa Ibérica para poner en valor el trabajo y el esfuerzo que se realiza desde los municipios para contribuir al futuro del medio rural.

El objetivo de los galardones es reconocer a las localidades que apuestan por la sostenibilidad, la cultura y el turismo, así como por la tecnología y la innovación como motores económicos y herramientas para promover el desarrollo y hacer frente al importante reto de la despoblación. Además, un año más, EL PERIÓDICO cuenta en esta iniciativa con el apoyo de compañías y entidades que han demostrado a lo largo de los años un estrecho vínculo con el territorio como son Ambar, Embou, CVO Security y Comarca de las Cinco Villas.

En esta edición, participarán 12 localidades que competirán en tres categorías: sostenibilidad, cultura y turismo; y tecnología e innovación. Los candidatos han sido seleccionados por un jurado cualificado que ha escogido a aquellas localidades que han demostrado méritos para ser acreedores de este premio.

Sin embargo, como en años anteriores, los lectores serán quienes tendrán la última palabra, ya que decidirán qué pueblo es el vencedor en cada categoría. Las votaciones permanecerán abiertas desde hoy 24 de julio hasta el 30 de agosto. Los ganadores se desvelarán el próximo 10 de septiembre en una gala que tendrá lugar en el Edificio Pignatelli en Zaragoza.

Doce finalistas, tres categorías

Los vencedores en cada apartado recibirán los premios Pueblo Cultural y Turístico, Pueblo Sostenible, y Pueblo Tecnológico e Innovador , y cogerán el testigo de Cariñena, Uncastillo y Jasa, ganadores de la edición anterior en Pueblo Cultural, Turístico y Sostenible, respectivamente.

En esta ocasión, los nominados al premio Pueblo Cultural y Turístico son Biota, encantadora villa medieval con un rico patrimonio cultural; Robres, por su apuesta por la cultura en el medio rural a través del teatro; Belchite espacio de memoria y testigo silencioso de la historia reciente con su Pueblo Viejo; y Cretas, una joya de la Comarca del Matarraña cuyo mercado medieval y feria del vino han alcanzado en 2026 su XXV edicion.

Por alzarse con el galardón como Pueblo Sostenible competirán Sabiñánigo, por su apuesta decidida por la economía circular; Magallón, que ha sabido compaginar los proyectos de renovables con la conservación e impulso de sus productos locales como el vino y el aceite a través de eventos como Saborea Magallón; Perales de Alfambra, pueblo turolense que ha logrado revertir la despoblación con proyectos como su planta de biogás, sus granjas avícolas e iniciativas de reforestación; y Borja, cuyo ayuntamiento ha desplegado numerosas iniciativas para favorecer la eficiencia energética en edificios e instalaciones, la movilidad sostenible, la recuperación de la masa forestal y la generación de empleo verde, entre otras.

Por último, los candidatos al Pueblo Tecnológico e Innovador son El Burgo de Ebro, donde la presencia de AWS a través de dos centro de datos ha supuesto el despliegue de iniciativas tencológicas tanto con los agricultores, la comunidad educativa y la población en general; Utrillas, punto de partida de la Academia Rural Digital y escenario de 'Acercando la Tecnología', un programa impulsado por alumnado del IES Fernando Lázaro Carreter; Jaca, destino turístico inteligente y sede de la Factor_iA – Jaca Pirineos; y Ricla, cuyo ayuntamiento está impulsando la transformación digital de la administración y cuyo colegio se ha convertido en el primer centro público de España en ser certificado como Google Reference School por su forma de trabajo innovadora.

Candidatos a Pueblo Cultural y Turístico

Biota destaca por sus origenes medievales que se remontan al siglo XI. / AYUNTAMIENTO DE BIOTA

Biota (Zaragoza): Los orígenes de esta población cincovillensa se remontan al siglo XI, de ahí su urbanismo claramente medieval entre el que destaca el Palacio de los Condes de Aranda, la Iglesia románica de San Miguel Arcángel, varios palacios y edificios nobles y el Museo Parroquial, que alberga una colección de arte religioso. Uno de sus atractivos más recientes es el nuevo museo etnográfico situado en la tercera planta del Palacio de los Vizcondes de Biota. Este espacio recoge los aperos y enseres domésticos y muebles tradicionales de una vecina, utilizados muchos de ellos para labores domésticas y del campo.

El Pueblo Viejo de Belchite ha sido declarado como Espacio de Interés Turístico de Aragón. / AYUNTAMIENTO DE BELCHITE

Belchite (Zaragoza): En marzo de este mismo año, el Pueblo Viejo de Belchite fue declarado Espacio de Interés Turístico de Aragón. Además, este enclave es mundialmente reconocido como un espacio de memoria, ha sido escenario de múltiples películas e incluso anuncios, y forma parte de una ruta búnkeres de la Guerra Civil. También desde hace nueve años este espacio es protagonista del festival Belchite de película. Pero no solo eso, recientemente las excavaciones en el Pueblo Viejo han confirmado el descubrimiento de una sinagoga medieval del siglo XIV, conocida como “La Sinoa”. El hallazgo abre una vía cultural nueva: turismo arqueológico, historia judía aragonesa y posible integración futura en circuitos especializados. La tradición oleícola es otra de las señas de identidad del municipio.

Robres se ha convertido en un referente cultural en el medio rural. / TURISMO DE ARAGÓN

Robres (Huesca): Este municipio oscense destaca como un vibrante referente cultural en el medio rural gracias a su prestigioso Teatro de Robres y a la reciente apertura del único espacio fijo de nueva construcción en España diseñado como Corral de Comedias. Su intensa agenda abarca grandes eventos como: el Festival Internacional de la Oralidad, que reúne a artistas y compañías teatrales reconocidas durante el mes de julio en el parque San Blas; el Festival Rural de Artes de Calle, que busca dinamizar la vida cultural en el medio rural; y el Ciclo Otoño Vivo, una programación variada que suele prolongarse durante un mes e incluye diferentes actos en un ambiente más íntimo de lo habitual.

Cretas, una autentica joya medieval en la Comarca del Matarraña / MATARRAÑA TURISMO

Cretas (Teruel): Cretas es una joya medieval de la comarca del Matarraña, en Teruel. Considerada parte de la "Toscana Española", destaca por sus calles empedradas, casas de piedra blasonadas, soportales y plazas donde el tiempo parece haberse detenido. Combina patrimonio, vino y cultura popular. Uno de sus principales eventos es la Feria del Vino de Cretas, que en 2026 llegó a su XXV edición y se celebra junto a la Feria Medieval, lo que permite unir producto local, enoturismo, historia, artesanía y dinamización turística.

Candidatos a Pueblo Sostenible

Sabiñánigo está dando pasos firmes hacia el modelo de economía circular. / AYUNTAMIENTO DE SABIÑÁNIGO

Sabiñánigo (Huesca): El Ayuntamiento de Sabiñánigo impulsa diversas iniciativas para avanzar hacia un modelo más sostenible, centradas en la eficiencia energética, la economía circular y la participación ciudadana. Destacan la puesta en marcha de la Comunidad Energética Local Cardelina para el autoconsumo compartido y la instalación de energías renovables en espacios públicos. Además, ha transformado el depósito de restos vegetales en un centro de compostaje y gestión sostenible, convirtiendo los residuos en recursos. Estas actuaciones se complementan con campañas de sensibilización sobre separación de residuos y consumo responsable. Todo ello se enmarca en el Plan de Acción Local 2030, alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda Urbana Española.

El Ayuntamiento de Borja desarrolla una estrategia integral de sostenibilidad basada en la eficiencia energética. / FERRAN MALLOL

Borja (Zaragoza): Borja es uno de los municipios referencia en Aragón en cuanto a sostenibilidad. Desde 2019, el ayuntamiento desarrolla una estrategia integral de sostenibilidad basada en la eficiencia energética, las energías renovables y la movilidad sostenible, financiada con fondos europeos y ayudas públicas. Entre sus principales actuaciones destacan las bonificaciones para instalaciones fotovoltaicas y vehículos eléctricos, la renovación del alumbrado público y la mejora energética de edificios municipales mediante placas solares e iluminación LED. El municipio también impulsa el reciclaje, la recuperación ambiental del monte y la formación especializada en energías renovables. Además, se consolida como referente en producción eólica y en el crecimiento industrial vinculado al vehículo eléctrico. Estas iniciativas se completarán con nuevos proyectos como el Parque de Sopez, reforzando el compromiso de Borja con la transición energética y el desarrollo sostenible.

Perales de Alfambra ha conseguido aumentar su población gracias a la creación de oportunidades y sus políticas de arraigo. / COMARCA DE LA COMUNIDAD DE TERUEL

Perales de Alfambra (Teruel): Este pequeño pueblo turolense destaca por su planta de biogás, sus granjas avícolas al aire libre y sus iniciativas de reforestación, iniciativas que han logrado frenar la despoblación. Gracias a las políticas de arraigo y la generación de oportunidades, el municipio ha pasado de tener poco más de 200 habitantes a superar los 300 en la actualidad. La promoción de nuevas viviendas, así como la oferta de vivienda pública rehabilitada en alquiler asequible ha facilitado la llegada de nuevas familias y residentes. Al mismo tiempo, la implantación de proyectos empresariales estratégicos ha generado empleo estable, con la creación de decenas de puestos de trabajo vinculados al sector agroalimentario.

Magallón se ha convertido en uno de los principales referentes en energías renovables en el Campo de Borja. / AYUNTAMIENTO DE MAGALLÓN

Magallón: Su apuesta por el uso de energías renovables en todo el municipio ha colocado a Magallón como uno de los mayores referentes en cuanto a sostenibilidad dentro de la comarca del Campo de Borja. Además, la localidad es ejemplo de sostenibilidad desde su propia base económica. De hecho, Magallón se presenta como “Tierra de Vinos y de Aceites”, subrayando que las vides y los olivos son parte fundamental de su economía local y elemento indisoluble de identidad rural.

Candidatos a Pueblo Tecnológico e Innovador

El Burgo de Ebro se consolida como pueblo tecnológico con la llegada del nuevo centro de datos de AWS. / AYUNTAMIENTO DE EL BURGO DE EBRO

El Burgo de Ebro: El Burgo de Ebro continúa reforzando su perfil como municipio tecnológico gracias a la implantación del segundo centro de datos de Amazon Web Services (AWS) y a su colaboración con el entorno local mediante iniciativas educativas y sociales. Además, el ayuntamiento impulsa una administración digital con una web de servicios, plataforma de empleo, sede electrónica y una app municipal con información georreferenciada. También destaca su apuesta por la transición energética a través de la Comunidad Energética nacida del proyecto Escuela Solar, promovido junto a AWS y Ecodes. Por último, fomenta la innovación en el sector agrícola mediante soluciones basadas en inteligencia artificial y computación en la nube para mejorar la productividad y reducir el consumo de agua.

Utrillas impulsa su transformación digital mediante varias iniciativas. / AYUNTAMIENTO DE UTRILLAS

Utrillas: Esta localidad de la Comarca de las Cuencas Mineras impulsa la transformación digital mediante iniciativas de formación, inclusión tecnológica y modernización de la administración pública. El municipio fue punto de partida de la Academia Rural Digital que ha recorrido numerosas localidades de Aragón y es escenario del proyecto intergeneracional “Acercando la Tecnología”, que ayuda a las personas mayores a adquirir competencias digitales, gracias al apoyo del alumnado del IES Fernando Lázaro Carreter. El instituto refuerza esta apuesta con una oferta educativa centrada en tecnología, programación, robótica e ingeniería. Además, el ayuntamiento facilita la relación con la ciudadanía a través de una sede electrónica completa y una aplicación móvil oficial para acceder a información y realizar trámites municipales de forma sencilla.

Jaca es uno de los refentes en innovación en el entorno de la montaña. / LUIS ALCARAZ

Jaca: Jaca se ha consolidado como un referente en innovación tecnológica aplicada al entorno de montaña, con un modelo centrado en el turismo inteligente, el emprendimiento y la digitalización. Entre las iniciativas más destacadas está el Factor_iA (situado en el antiguo edificio del Instituto Pirenaico de Ecología), el Centro de Innovación Digital (con sede en la ciudad y apoyado por el ITA) y su reconocimiento como Destino Turístico Inteligente, que impulsan la creación de empresas y la colaboración entre pymes. El ayuntamiento también avanza en el desarrollo de una ciudad inteligente mediante una aplicación para comunicar incidencias urbanas. Además, proyectos como Spain Living Lab promueven el uso de inteligencia artificial y análisis de datos para mejorar la gestión del turismo de naturaleza y fortalecer la competitividad del territorio. Otras iniciativas destacadas que promueven desde el consistorio son: el proyecto de sensorización turística junto al ITA, para conocer los flujos de visitantes; su participación en el SITAR, como punto de referencia dentro del Sistema de Inteligencia turística de Turismo de Aragón; Asistente turístico basado en Inteligencia Artificial; Smart Parking, con digitalización de los aparcamientos; el proyecto FORTIUM, que incorpora tecnologías inmersivas, inteligencia artificial y realidad aumentada para la interpretación del patrimonio histórico y militar del Pirineo; el impulso a la Formación Profesional vinculada a la economía digital, con la implantación del nuevo Grado Superior de Marketing y Publicidad; y el FORESLAB Jaca Pirineos, un laboratorio de innovación en gestión forestal inteligente y bioeconomía de montaña.

Ricla apuesta firmemente por la digitalización para adaptarse a los nuevos tiempos. / AYUNTAMIENTO DE RICLA