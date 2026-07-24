Sanidad suprime la financiación extraordinaria para 20 plazas de Medicina en la Universidad: estas son las consecuencias

El Gobierno de Aragón denuncia la decisión del Ministerio de Sanidad de retirar, a partir del próximo curso académico, la financiación extraordinaria destinada al incremento de plazas del Grado de Medicina, una medida que afectará a las 20 plazas públicas adicionales de primer curso implantadas en la Universidad de Zaragoza y que habían contado con financiación estatal durante los tres últimos cursos.

La decisión fue comunicada este jueves durante la reunión de la Comisión Delegada de Política Universitaria, en la que participaron los directores generales de Universidades de todas las comunidades autónomas y el secretario general de Política Universitaria. En ese encuentro, el Ministerio justificó el fin de esta financiación extraordinaria alegando únicamente "razones presupuestarias", sin ofrecer ninguna alternativa ni asumir las consecuencias de un recorte que obligará a las comunidades autónomas a asumir en solitario un gasto que hasta ahora correspondía al Estado, segun la DGA.

Para el Gobierno de Aragón esta decisión constituye “un recorte injustificable y una grave irresponsabilidad política”. Resulta incomprensible que el Ejecutivo central retire recursos precisamente en uno de los ámbitos donde existe un consenso absoluto: España necesita formar a más médicos para garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario público. Mientras miles de ciudadanos sufren las consecuencias de la falta de profesionales y el propio colectivo médico lleva meses denunciando el déficit estructural de facultativos, el Ministerio opta por eliminar la financiación destinada a ampliar las plazas públicas de Medicina.

El Ejecutivo aragonés considera especialmente grave que el Ministerio rompa de manera unilateral el compromiso que había mantenido durante los tres últimos cursos con las universidades públicas. En lugar de respaldar el esfuerzo realizado por las comunidades autónomas para aumentar la capacidad formativa de las facultades de Medicina, abandona esa financiación y traslada el coste económico total a las administraciones autonómicas, castigando precisamente a quienes han cumplido con el objetivo de incrementar la oferta de plazas.

Según explican, la decisión resulta todavía más inadmisible porque llega cuando el proceso de admisión y matrícula para el próximo curso está prácticamente finalizado. La oferta de plazas de la Universidad de Zaragoza fue aprobada y publicada el pasado mes de abril y los estudiantes han formalizado su matrícula conforme a una planificación conocida y compartida por todas las administraciones.

Pese a este recorte, el Gobierno de Aragón garantiza que todos los estudiantes matriculados en la Universidad de Zaragoza podrán cursar sus estudios con absoluta normalidad. Será el propio Ejecutivo autonómico quien asuma la totalidad del coste derivado de una decisión adoptada por el Ministerio de Sanidad para evitar que los alumnos y la Universidad de Zaragoza paguen las consecuencias de este incumplimiento del Gobierno de España.

El Gobierno de Aragón recuerda que mantiene una apuesta firme por reforzar la formación médica pública, impulsando un importante incremento de la oferta del Grado de Medicina, con la ampliación de plazas en la Universidad de Zaragoza y la implantación del Grado completo de Medicina en el campus de Huesca y de los nuevos estudios en el campus de Teruel, con el objetivo de formar a más profesionales y contribuir a paliar la escasez de médicos que afecta a todo el país.

Por todo ello, el Ejecutivo autonómico exige al Ministerio de Sanidad que rectifique de forma inmediata y restituya íntegramente la financiación de las nuevas plazas públicas de Medicina. No es aceptable que el Gobierno de España reclame más médicos mientras elimina los recursos destinados precisamente a formar a esos futuros profesionales, apuntan.

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En este sentido, el Gobierno de Aragón considera que los hechos desmienten por completo el discurso del Ejecutivo central. Mientras el Ministerio proclama públicamente su compromiso con el refuerzo del sistema sanitario y con la necesidad de formar más médicos, sus decisiones van exactamente en la dirección contraria. Este recorte no solo debilita a la universidad pública, sino que traslada a las comunidades autónomas una carga económica que corresponde al Estado y compromete la capacidad del sistema sanitario para disponer de los profesionales que necesitará en los próximos años.