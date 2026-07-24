El sector del automóvil empuja la creación de empleo en Aragón

Ibercaja ha presentado hoy un nuevo número de la Revista Economía Aragonesa. En él, mantiene sus anteriores previsiones de crecimiento económico para Aragón y España en 2026 y 2027: el 2,7% y el 2,8%; y el 2,2% y 1,9%, respectivamente, que estiman un impacto moderado de la guerra en Oriente Medio.

Tal y como han explicado Enrique Barbero, director de Comunicación, Marca y Relaciones Institucionales de Ibercaja, y Santiago Martínez, jefe de Análisis Económico y Financiero del Banco, en la presentación del nuevo número de la Revista Economía Aragonesa, “a pesar del grado de incertidumbre que produjo la guerra de Irán, el impacto en precios y en el crecimiento mundial ha sido moderado en comparación con lo que provocó la guerra de Ucrania”.

Con ello, en el ámbito regional, los indicadores siguen reflejando una economía aragonesa en expansión que, además, ha recuperado en los últimos meses la aportación positiva del sector exterior, favorecida por el aumento de las exportaciones y la reducción de las importaciones. Esta mejora del saldo comercial se explica, en buena medida, según los expertos, en la recuperación del sector del automóvil, mientras que la industria agroalimentaria sigue acusando la debilidad de las exportaciones de porcino hacia algunos mercados internacionales.

Los portavoces de Ibercaja se han referido a las estimaciones del PIB regional realizadas por la AIReF, que reflejan un avance del 2,2% interanual en el primer trimestre del 2026, y de IAEST que lo eleva al 2,8%. Según han trasladado, “a pesar de esta diferencia de la intensidad de crecimiento entre ambas estimaciones, estamos ante un escenario claramente favorable para la economía aragonesa”.

El buen comportamiento de la economía aragonesa también queda reflejado en la evolución del empleo. Según Barbero y Martínez, la ocupación aumentó un 2,6% interanual en el primer trimestre y las afiliaciones a la Seguridad Social aceleraron su crecimiento durante la primera mitad del año. “Aragón mantiene una de las tasas de paro más reducidas de España y, además, presenta un comportamiento demográfico especialmente favorable”. En este sentido, ambos expertos han señalado que, en los últimos trimestres, la Comunidad ha registrado un crecimiento de la población superior al promedio nacional, impulsado por la llegada de población extranjera y por las oportunidades laborales asociadas a los nuevos proyectos empresariales.

Por ello, han explicado que “uno de los desafíos principales de la economía aragonesa es que el mercado de la vivienda continúe siendo asequi­ble en términos relativos ya que, a pesar de algunos proyectos de envergadura, la oferta de vivienda nueva todavía es insuficiente para responder al aumen­to del número de hogares previsto, y los precios se han acelerado hasta presentar la mayor subida entre las regiones españolas, un 15,6% en el primer trimestre”.

Desde un punto de vista sectorial, destaca el desempeño de los servicios y la construcción. Las perspectivas para el sector terciario son positivas gracias a la concentración de inversiones en centros de datos, que resultan especialmente favorables para las ramas de información y comunicaciones, actividades profesionales, científicas, técnicas y de servicios auxiliares. Para el sector constructor, el principal reto es responder al volumen de actividad exigido tanto por las inversiones empresariales como por la necesidad de ampliar el parque de viviendas en un contexto de escasez de mano de obra, modesto tamaño empresarial e insuficientes avances en la industrialización del sector.

El sector agropecuario, por su parte, ha presentado un menor dinamismo en los últimos trimestres. A la volatilidad intrínseca de la actividad primaria, que venía de fuertes crecimientos en el año previo, hay que añadir los problemas del porcino derivados de la debilidad de las exportaciones.

El prestigio social de las profesiones, la demografía y el papel del trabajo en Aragón, temas monográficos de la publicación

El primer estudio monográfico, elaborado por los profesores de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Zaragoza Inmaculada García-Mainar y Víctor Montuenga, analiza la evolución del prestigio social de las profesiones en España. Los autores muestran que la valoración de las ocupaciones mantiene una notable estabilidad a lo largo del tiempo, aunque el prestigio se desplaza progresivamente desde la autoridad formal hacia la responsabilidad social. Ganan reconocimiento las profesiones asociadas a los cuidados, la educación, la ciencia y la tecnología, mientras retroceden las vinculadas al poder político o directivo. El estudio cuestiona, además, la relación directa entre la feminización y la pérdida de prestigio profesional.

El segundo trabajo, elaborado por Óscar del Diego y Jaume Sáenz de Santamaría, analistas de Ibercaja Gestión, aborda la inmigración como una posible respuesta al progresivo agotamiento del dividendo demográfico. Parte de una evidencia de largo alcance: la caída de la fecundidad y el envejecimiento condicionarán la evolución de la población activa durante las próximas décadas. Los autores sostienen que la inmigración puede compensar parcialmente esa pérdida de población y contribuir a sostener el mercado laboral. No obstante, subrayan que su impacto económico y fiscal dependerá de factores como la edad, la formación, el origen y la integración laboral de los migrantes.

El tercer estudio, de Vicente Salas Fumás, profesor emérito de la Universidad de Zaragoza e investigador de Funcas, analiza la aportación del trabajo a la economía aragonesa durante los últimos veinticinco años. El autor concluye que Aragón alcanza máximos históricos de empleo, pero mantiene prácticamente estancada su productividad laboral. El estudio destaca la importancia de la composición ocupacional del empleo y apunta que el crecimiento futuro dependerá menos de cuántas personas trabajan y más del tipo de trabajo que realizan. La comparación con el País Vasco sugiere que una mayor presencia de empleos de alta cualificación puede resultar decisiva para mejorar la productividad y el bienestar.

En su Punto de Mira, la directora de CARTV, Raquel Fuertes, reflexiona sobre un momento especialmente significativo para Aragón: el paso del potencial a la realidad. El artículo subraya que muchos de los proyectos industriales y tecnológicos anunciados durante los últimos años comienzan a materializarse y que las inversiones atraídas por la comunidad constituyen una confirmación de su capacidad competitiva.

Noticias relacionadas

La Visión Empresarial está dedicada a MasFarré, una empresa oscense que ha consolidado su liderazgo en los sectores de la hostelería, la restauración y los eventos gracias a una combinación de tradición familiar, profesionalización e innovación, manteniendo siempre a las personas en el centro de su estrategia. La compañía destaca que el crecimiento sostenible no consiste únicamente en ampliar negocios, sino en construir una organización sólida, con buena gobernanza, equipos preparados y una visión de largo plazo orientada a las futuras generaciones.

Previsiones de crecimiento del PIB. Julio de 2026 (mismas que en abril de 2026) / Ibercaja