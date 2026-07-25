Los coches chinos rugen y ya acaparan una de cada cinco ventas en Aragón

Los coches chinos rugen en el mercado aragonés. En el primer semestre del año, un total de 1.868 turismos de marcas radicadas en el gigante asiático se han matriculado en las provincias de Zaragoza, Huesca y Teruel, una cifra que duplica el acumulado en los seis primeros meses de 2025 y se acerca a los 3.000 que se vendieron en el cómputo global del año pasado. El interés, claro está, se refuerza con la apuesta de los fabricantes por producir en territorio europeo, y en especial en España, después de que los Veintisiete decidieran imponer aranceles a los vehículos eléctricos fabricados en el país del dragón a finales de 2024.

La decisión de comenzar la actividad productiva en Europa ha permitido consolidar la política de precios bajos, en especial en los modelos enchufables, y las cada vez menores dudas sobre la fiabilidad han hecho que hasta 20 firmas distintas hayan vendido alguna unidad en Aragón desde principios de año, según los datos facilitados a este diario por la patronal de los concesionarios, Faconauto. Así las cosas, los concesionarios de la comunidad han vendido 115 unidades de Leapmotor, una marca apenas conocida hace un año, cuando aún se hablaba de una posible llegada a la factoría de Stellantis en Figueruelas para su producción en serie. Ahora, los rumores han cristalizado en una realidad incontestable: en octubre, el Leapmotor B10 se fabricará en la planta zaragozana y otros tres modelos podrían unirse a él en los próximos años.

La penetración de los coches chinos es absoluta y una de cada cinco ventas en Aragón corresponde a uno de estos vehículos. De hecho, la marca asiática más vendida sigue siendo MG, con 438 matriculaciones, una cifra que la aúpa a la octava firma con más transacciones de todo el mercado, lejos todavía de Toyota y Kia, que tienen la mayor implantación en lo que va de año con más de 700 unidades vendidas.

Sin embargo, hay una compañía automovilística que se deja ver cada vez más por las calles aragonesas. Se trata de Ebro, que comercializa los vehículos de la joint venture entre el grupo chino Chery y el español EV-Motors con fábrica en Barcelona, cuyas matriculaciones se han disparado hasta las 370 en el primer semestre del año (frente a las 58 entre enero y junio del curso pasado). Además, la firma BYD (Build Your Dreams) crece hasta las 345 ventas en los concesionarios aragoneses.

Por su parte, Omoda, con sede en la ciudad de Wuhu, en la provincia de Anhui, también incrementa sus operaciones en la comunidad aragonesa con 268 matriculaciones, mientras que Jaecoo, orientado al segmento de los SUV, destaca con 109 ventas, y Xpeng pasa de 11 a 52 automóviles comprados.

Las marcas inéditas hasta ahora

Al mismo tiempo, emergen nuevas marcas hasta ahora inéditas en la comunidad, como Geely (33), Changan (47) o LYNK&CO (17). También se han matriculado unidades de BAW (6), Bestune (25), Denza (2), Dongfeng (4), Polestar (16), SWM (16) o Tiger (1).

La incorporación de todas estas marcas y el crecimiento de sus actividades comerciales evidencian que este cambio responde a una estrategia a largo plazo y no a una tendencia pasajera. Los profesionales del sector consideran que el proceso de expansión aún está lejos de concluir. De hecho, la red comercial sigue ampliándose mediante la apertura constante de nuevos concesionarios, al tiempo que la gama de vehículos disponibles continúa diversificándose. En la actualidad, la oferta abarca desde modelos eléctricos para uso urbano hasta SUV con motores de combustión, además de opciones híbridas y vehículos orientados al segmento premium.