El incendio de Ejulve (Teruel), en directo: 2.500 hectáreas quemadas y cinco municipios desalojados

El fuego no da tregua en Aragón. Tres incendios activos, el de Plan, el de La Cerollera y el de Ejulve, están exprimiendo al máximo a las brigadas terrestres y aéreas que trabajan en la extinción de los tres frentes, el primero de ellos en el Pirineo oscense y los otros dos relativamente cercanos entre las comarcas vecinas de Andorra-Sierra de Arcos y Bajo Aragón.

Especialmente preocupante resulta el incendio de Ejulve, ya que esta misma semana se había dado por perimetrado y estabilizado tras calcinar 1.400 hectáreas, aunque el viento reavivó los rescoldos el jueves por la tarde. Por eso este mediodía han tenido que ser evacuados por segunda vez unos 70 vecinos de Cuevas de Cañart, solo 48 horas después de que hubieran regresado a casa tras su primer desalojo, y otros 75 vecinos de Dos Torres de Mercader, Ladruñán, El Higueral y La Algecira, cuatro pedanías de Castellote..

Medios aéreos Durante la tarde han llegado a trabajar de forma simultánea 13 medios aéreos sobre el incendio. Para el operativo nocturno, por su parte, está previsto el despliegue de ocho cuadrillas terrestres, siete autobombas, tres bulldozer, los Grupos de Apoyo a la Extinción (GADEX) y el Puesto de Mando Avanzado (PMA) de INFOAR.

El incendio de Ejulve calcina 2.500 hectáreas El amplio dispositivo desplegado para combatir el incendio forestal de Ejulve (Teruel) va a centrar durante la noche sus esfuerzos en defender el núcleo urbano de Cuevas de Cañart ante la evolución del fuego. La jornada, marcada por el fuerte viento, ha favorecido el avance del fuego tras que se notificaran reproducciones en los sectores 1 y 4. La superficie afectada alcanza ya, aproximadamente, a unas 2.500 hectáreas.

Condiciones meteorológicas Durante el día, la intensidad y virulencia del viento han favorecido el comportamiento del incendio, dificultando las tareas de contención durante las horas de mayor calor. Con la llegada de la noche, el objetivo del operativo pasa por frenar el avance del fuego en dirección a Cuevas de Cañart con el trabajo de los medios terrestres, aprovechando el descenso de las temperaturas y el incremento de la humedad relativa.

Alojamiento de los desalojados En estos momentos, 31 vecinos de Cuevas de Cañart permanecen alojados en el pabellón municipal de Alcorisa y está previsto que pernocten en el albergue habilitado por el Ayuntamiento. A ellos se suman alrededor de 80 vecinos de los núcleos evacuados en el término municipal de Castellote, para quienes también se ha previsto alojamiento en estas instalaciones.

Bermúdez de Castro: "Van a bajar las temperaturas 10 grados" El consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro, ha comparecido este viernes por la tarde tras la reunión del Cecopi para afirmar que la jornada ha evolucionado "de peor a mejor" con los tres frentes abiertos en Plan, La Cerollera y Ejulve. "Va a haber un cambio radical de tiempo, van a bajar las temperaturas 10 grados y subirá la humedad, por lo que entendemos que vamos a poder atacar de una manera importante el incendio", ha dicho.

Otros 75 evacuados en cuatro pedanías de Castellote Unos 75 vecinos de Ladruñán, Dos Torres de Mercader, El Higueral y La Algecira, todos ellos pedanías de Castellote, acaban de recibir la alerta de evacuación para trasladarse al pabellón municipal de Alcorisa.

Maribel, una vecina realojada en Alcorisa: "Han empezado con la sirena y nos han dicho que todos a la plaza" El fuego de Ejulve ha obligado a la evacuación de los 70 habitantes de Cuevas de Cañart, que han sido realojados temporalmente en el pabellón de Alcorisa. "Han empezado con la sirena, han echado el pregón de que cogiéramos medicaciones y todos a la plaza, que había que marchar ya. Ha sido mucho susto, pero en un momento ha estado todo organizado y ha quedado bien”, comparte Maribel a su llegada al pabellón de Alcorisa.

La UME refuerza el operativo en el incendio de Ejulve El Gobierno de Aragón ha confirmado que se ha activada la Unidad Militar de Emergencias (UME) para el incendio de Ejulve y durante esta tarde se desplazarán desde su base en Zaragoza. El dispositivo se completará con la ayuda de los Bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza para la protección del municipio de Cuevas del Cañart con un vehículo de mando, una bomba pesada, una nodriza, un vehículo ligero de apoyo y 9 efectivos.

Dos vecinas de La Cerollera y sus hijos son desalojados de su granja de perros por el incendio / Pablo Ibáñez Mar Hurtado y Rosario Pérez salvan a sus perros del incendio de La Cerollera Mar Hurtado y Rosario Pérez son vecinas de La Cerollera desde hace cuatro años y viven en su granja de perros junto a sus hijos y maridos. Es allí donde estaban este jueves por la tarde cuando se declaró un incendio en la comarca del Bajo Aragón, en Teruel, muy próximo a ellas. Enseguida acudieron distintos operativos, que las desalojaron y reubicaron en un hotel del pueblo. “Cogimos todos los perros que pudimos mientras nos gritaban que nos teníamos que ir”, cuenta Rosario.