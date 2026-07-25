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Un nuevo fuego en Aragón

El incendio de Ejulve (Teruel), en directo: 2.500 hectáreas quemadas y cinco municipios desalojados

El foco se mantiene puesto en Ejulve, donde la población ha visto como el fuego que se daba por estabilizado se acercaba al pueblo

Incendio en La Cerollera

Incendio en La Cerollera

Pablo Ibáñez

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A. T. B.

Cristina García

Zaragoza

El fuego no da tregua en Aragón. Tres incendios activos, el de Plan, el de La Cerollera y el de Ejulve, están exprimiendo al máximo a las brigadas terrestres y aéreas que trabajan en la extinción de los tres frentes, el primero de ellos en el Pirineo oscense y los otros dos relativamente cercanos entre las comarcas vecinas de Andorra-Sierra de Arcos y Bajo Aragón.

Especialmente preocupante resulta el incendio de Ejulve, ya que esta misma semana se había dado por perimetrado y estabilizado tras calcinar 1.400 hectáreas, aunque el viento reavivó los rescoldos el jueves por la tarde. Por eso este mediodía han tenido que ser evacuados por segunda vez unos 70 vecinos de Cuevas de Cañart, solo 48 horas después de que hubieran regresado a casa tras su primer desalojo, y otros 75 vecinos de Dos Torres de Mercader, Ladruñán, El Higueral y La Algecira, cuatro pedanías de Castellote..

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