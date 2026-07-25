El pueblo de Aragón que limitará el acceso a su punto más alto para ver el eclipse solar: "El verdadero éxito no se mide por el número de personas que lo visitan"

Jabaloyas, un pueblo de apenas 66 habitantes en plena Sierra de Albarracín, afronta uno de los mayores retos de organización de su historia con motivo del eclipse solar total del próximo 12 de agosto. En su término municipal se encuentra el monte Javalón, un enclave privilegiado situado a 1692 metros de altitud y considerado uno de los mejores puntos de observación del fenómeno astronómico. La previsión de una afluencia masiva de visitantes ha obligado al Ayuntamiento a adoptar medidas restrictivas para preservar el territorio.

La principal y más importante es cerrar durante 24 horas el acceso rodado a la montaña para evitar la saturación y garantizar la seguridad, en un entorno que, según las instituciones del municipio debe cuidarse todos los días. El acceso al Javalón se realiza por un camino de montaña de seis kilómetros, con una única vía de entrada y de salida y una evacuación compleja en caso de producirse una emergencia. A ello se le suma la falta de medios para gestionar una circunstancia de tal calibre: el municipio no dispone de recursos materiales ni técnicos suficientes. El alcalde de Jabaloyas, Óscar Castillo, en declaraciones a este periódico, ha asegurado que únicamente cuentan con cinco guardias civiles para cubrir toda la Sierra de Albarracín, una cifra insuficiente ante posible gran afluencia.

Vista de un eclipse solar. / SERVICIO ESPECIAL

Preservar el entorno como obligación

El ayuntamiento considera que mantener abierto el acceso rodado durante el eclipse supondría un riesgo incompatible con su obligación de proteger tanto a las visitantes como al entorno natural. La acumulación de vehículos, la dificultad de evacuación, el elevado riesgo de incendio forestal y la ausencia de medios extraordinarios de apoyo hacen inviable garantizar una respuesta adecuada ante cualquier emergencia. Por todo ello, el acceso al Javalón quedará restringido desde las 00.00 hasta las 24.00 horas del 12 de agosto, permitiéndose únicamente la subida a pie.

Imagen general de Jabaloyas, en Teruel. / SERVICIO ESPECIAL

El eclipse solar total, visible desde la Península Ibérica, ha despertado un gran interés turístico y mediático en la provincia de Teruel y en Aragón. No obstante, desde el Ayuntamiento insisten en que este tipo de turismo no es el que deja un impacto económico significativo en el municipio. “Porque un eclipse ocurre una tarde. El territorio se cuida todos los días”, señala el regidor. La prioridad, recalcan, es preservar un entorno natural que ha sido cuidado durante generaciones y evitar que un solo día de masificación comprometa su valor ambiental y humano.

La medida, excepcional, pero necesaria, busca equilibrar el interés por un fenómeno único por la responsabilidad de proteger un espacio natural de especial sensibilidad. En un municipio pequeño, sin recursos extraordinarios y con un acceso de montaña limitado, la seguridad y la conservación se imponen como criterios esenciales.

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Qué ver en Jabaloyas

Este pequeño municipio ubicado en el corazón de la Sierra de Albarracín está considerado como uno de los pueblos más mágicos de España. Asimismo, ha sido Declarado Bien de Interés Cultural, su casco histórico de piedra y sus tradiciones portales le convierten en un escape ideal para alejarse del ruido urbano. Jabaloyas, conocido como "el pueblo de las brujas", ya que, sus leyendas cuentan que las brujas sobrevolaban sobre el Javalón. Este rincón forma parte también de la Reserva de la Biosfera del valle del Cabriel, ofreciendo un entorno único en el que perderse.