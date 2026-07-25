Stellantis se va de vacaciones inmersa la revolución de las máquinas (chinas)

Los más de 4.700 trabajadores de Stellantis Figueruelas, la mayor fuerza laboral de Aragón, se marcharon ayer por la noche de vacaciones mientras la fábrica sigue inmersa en la revolución de las máquinas. La factoría zaragozana, epicentro del potente sector del automóvil aragonés, terminará de transformar este verano su línea 2 para producir en serie los vehículos chinos de Leapmotor. La planta volverá a la actividad productiva el 24 de agosto, marcando el inicio de un curso en el que se producirá por primera vez un modelo chino, el B10, habrá elecciones sindicales y se iniciarán las obras para reformar la otra línea, donde se instalará la plataforma STLA One, clave en la electrificación de la flota de Stellantis. En paralelo, la gigafactoría de Stellantis y CATL avanza viento en popa.

El periodo vacacional será esta vez más largo para la mayor parte de la plantilla zaragozana, dado que a las tres semanas de cierre se sumarán siete días extra para acomodar la línea productiva (justificado como paro técnico) destinada a los vehículos chinos. Todo empezará por el B10, que será ensamblada a la vuelta de las vacaciones por el turno de mañana de forma provisional. Más tarde se espera la implementación del B05, todavía pendiente de la confirmación oficial, aunque el inicio de su producción en serie apunta a 2027.

De hecho, fuentes sindicales indican que en torno a 200 operarios ya se han incorporado a la plantilla para preparar la llegada de Leapmotor a Figueruelas, lo que supone la mitad de los entre 400 y 500 que la multinacional pretende contratar. Todos ellos se mezclan desde hace semanas con el abanico de nacionalidades que rondan las instalaciones de la fábrica de coches, donde la transferencia de conocimiento es total entre trabajadores chinos, franceses, italianos o portugueses que se mezclan por los proyectos de CATL, los nuevos modelos y las subcontratas que están desarrollando las obras en la cadena de montaje.

Sin embargo, éste será solo el inicio de una nueva era en Stellantis Figueruelas. Según afirmó un directivo de Leapmotor en un acto oficial celebrado en Borja, la compañía participada al 50% por Stellantis y la empresa homónima de titularidad china producirá cuatro modelos distintos cuando complete su desembarco en la Ribera Alta del Ebro. Además, la firma alemana Opel anunció que un nuevo SUV del segmento C también se producirá en la línea 2 a partir del año 2028, aunque el modelo todavía no tiene nombre. Lo que sorprende a los expertos del sector es la velocidad con la que trabajan las empresas chinas, ya que Leapmotor ha logrado lanzar un coche en un año y medio, cuando es bien sabido que antes se necesitaban al menos tres años para tener la infraestructura y la red de proveedores lista.

Así las cosas, la factoría zaragozana volverá a ensamblar cinco modelos distintos dentro de dos años (la línea 1 continuará produciendo el Corsa, el Peugeot-208 y el Lancia Ypsilon), toda una reafirmación de la buena marcha de la planta industrial más importante de Aragón en un contexto de despidos masivos y reestructuraciones lesivas en la automoción europea por el desembarco de los coches chinos en el mercado.

Una apuesta "arriesgadísima" que apunta a caballo ganador

“El automóvil aragonés hizo una apuesta arriesgadísima por los coches chinos y todos nos decían que éramos unos locos. Ahora en Europa se están dando cuenta de que éste era el camino, pero es importante que exista un modelo que permita la transferencia de conocimiento a través de joint-ventures como la que se ha formalizado entre Fagor y Duoli en Borja”, explica David Romeral, director general Clúster de Automoción y Movilidad de Aragón.

La primera mitad del año, en cualquier caso, ha ido según lo previsto en la factoría zaragozana. Fuentes conocedoras de los datos de producción señalan que se han fabricado en torno a 140.000 coches, la mitad de los previstos para el año, algo que satisface a la parte sindical, que se medirá en unas elecciones a finales de octubre. “Creemos que va a ser un año muy bueno. Estamos orgullosos por los acuerdos que negociamos y por haber reivindicado en el convenio un plan a medio y largo plazo, además de un acuerdo más que digno a escala salarial. Además, hemos conseguido consolidar unos 500 puestos fijos gracias al contrato relevo”, explica Sara Martín, secretaria general de UGT en la empresa, que denuncia, no obstante, que la dirección “no ha querido negociar el relevo de los trabajadores que cumplen 62 años en octubre, noviembre y diciembre”.

“Tenemos que estar orgullosos de lo que tenemos. Esto no viene por arte de magia, sino que hay un curro que viene de antes, de negociar y ceder en ciertas cosas para poder tener el futuro que tenemos hoy”, señala Lydia Silva, secretaria general de CCOO en Stellantis Figueruelas.