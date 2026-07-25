Uno de los trenes más espectaculares de Europa está a poco más de dos horas de Zaragoza: un recorrido entre montañas y un lago esmeralda

Aragón cuenta con atracciones de lo más bonitas, donde las experiencias quedan guardadas en las cabezas de los visitantes que son afortunados de poder disfrutar lugares preciosos. Cerca de Aragón a apenas dos horas en coche conduciendo hacia el norte, en Francia hay una impresionante ruta que, para muchos, es la más espectacular de Europa.

El tren de Artouste es uno de los viajes más increibles que se pueden hacer en Europa. A 2.000 metros de altura, ya se puede visitar desde el pasado 8 de mayo. Todo aquel atrevido, y afortunado que quiera subir a este tren y decida hacer este mágico viaje de más de 10 kilómetros de recorrido, podrá disfrutar de un precioso paisaje rodeado de montañas.

Mapa del trayecto del tren de Artouste / Artouste Laruns

Paisajes impresionantes, aventura y un lago verde esmeralda que deja sin palabras a los viajeros al final del trayecto, todo eso se puede experimentar a poco más de dos horas de distancia de Zaragoza, en concreto, en el valle de Ossau que se encuentra ubicado entre los Pirineos Atlánticos y la región de Nueva Aquitania. Aunque muchos suelen confundirlo con el tren de Larrun, el de Artouste es uno de los trenes turísticos más altos de Europa y desde el 8 de mayo ya puede visitarse. Cincuenta minutos derecorrido de pura magia recorriendo los Pirineos franceses a través de una espectacular ventana a la naturaleza con vistas que dejan alucinando a cualquiera.

El tren de Artouste, el más alto de Europa

Este tren de fue construido en 1920 por la compañía del 'Ferrocaril du Midi' y fue parte de un programa para electrificar todas las vías de los Pirineos para facilitar las obras de la presa del lago de Artouste. Fue entonces cuando decidieron poner este tren en funcionamiento y durante ocho años este transportó trabajadores, materiales y combustible. A 2.000 metros de altura, en la actualidad este tren sirve para descubrir de una forma muy cómoda, el Lago de Artouste y gozar de unas vistas impresionantes de todo el Valle d´Ossau. Para poder tomar el tren, primero hay que subir en una telecabina que lleva a los visitantes hasta la estación de salida, a unos 1.950 metros de altitud.

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El tren está operativo de mayo a octubre y se recomienda llegar 45 minutos o una hora antes del horario de salida del tren. El precio de los tickets es de 25 euros para los adultos y 18 euros para niños y además, como extra, los perros también son bienvenidos para realizar la visita.