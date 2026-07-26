El pequeño pueblo medieval de Aragón entre montañas y mallos de más de 200 metros de altura (y no es Riglos)

Aragón siempre ha sido conocido por sus impresionantes paisajes y sus grandes ecosistemas. Es por esto que no resulta sorpendente que tenga algunas de las vistas más asombrosas que se pueden encontrar en todo el país. Este es el caso de un pueblo en la comarca de Hoya de Huesca, situado al final de una carretera que atraviesa un bosque.

Agüero deslumbra por su entorno natural y por su profunda conexión con la historia del lugar. Su nombre proviene de la palabra latina "Aguariu", que, en este caso, se refiere a la gran cantidiad de agua que se encontraba en el lugar. El pueblo se encuentra cerca del Embalse de Vadelio, siendo esta una de las amplias posibilidades para los amantes de las rutas, Otras opciones podrían ser la Ruta de los Mallos, que aprovecha el increíble ambiente natural que rodea al pueblo.

Precisamente son los Mallos de Agüero uno de los principales atractivos turísticos del pueblo. Estas formaciones rocosas, resultantes de miles de años de erosión, crean el escenario idóneo para los amantes de la naturaleza. Resultan especialmente interesantes para escaladores, que toman las rugosas paredes verticales como un reto distinto a los que se suelen encontrar; y para los ornitólogos, ya que sus elevadas alturas convierten a la zona en el punto ideal para observar distintas aves como el buitre leonado o el quebrantahuesos.

Ejemplar de quebrantahuesos en vuelo / Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos

La historia y cultura de Agüero

Agüero, al ser un pueblo edificado en parte durante la época medieval, contiene mucha influencia gótica y románica en su arquitectura. Un ejemplo claro de esto sería la iglesia de Santiago, que supone uno de los mayores referentes de la zona en lo referente a la arquitectura románica. También cabe destacar la iglesia parroquial de San Salvador que, situada en el centro del pueblo, combina elementos de las últimas fases del arte románico con algunos del gótico.

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La cultura culinaria típica de la provincia oscense no brilla por su ausencia en Agüero. Los platos típicos, como el cordero a la brasa o la longaniza de Aragón, están representados en su versión más tradicional y en todo su esplendor en este pueblo.