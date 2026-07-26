Estos son los grados de la Universidad de Zaragoza que tienen plazas libres

Tres grados de la Universidad de Zaragoza tienen plazas libres en este momento. Con el primer llamamiento realizado y el correspondiente plazo para matricularse o marcar la permanencia en lista de espera cerrado, hay dos titulaciones del ámbito científico y una de humanidades con vacantes. El lunes 27 de julio se realizará la segunda convocatoria, que será también la última antes de que el campus se vaya de vacaciones. Con ella se podrán completar los puestos disponibles o liberar huecos de otras titulaciones.

Si se atiende a las vacantes por campus, es el de Zaragoza el que concentra la mayoría de grados. En concreto, en este momento hay disponibilidad en dos titulaciones de la facultad de Filosofía y Letras: Historia e Historia del Arte. A ambos puede acceder cualquier estudiante que haya superado la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU). Estos dos grados se quedaron con vacantes en el periodo ordinario, cuando obtuvieron una nota de corte de un 5,00.

El otro grado que por ahora tiene plazas disponibles pertenece al campus de Huesca, y más en concreto a su Escuela Politécnica Superior. Es la titulación de Ciencias Ambientales, que también en años anteriores ha sido una de las menos demandadas. De esta forma, todos los alumnos que hayan aprobado la PAU pueden acceder a ella.

Las plazas libres de estas tres carreras de la Universidad de Zaragoza podrán completarse a lo largo de los próximos meses, ya que las listas de espera se moverán conforme avance el periodo de matriculación y se produzcan los cinco llamamientos que todavía quedan por delante. El primero será el próximo lunes, 27 de julio, y los siguientes a la vuelta de las vacaciones. En concreto serán los lunes 24 y 31 de agosto y los lunes 7 y 14 de septiembre.

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Desde la institución recuerdan al alumnado que quien desee permanecer en lista de espera debe confirmar su interés de forma obligatoria marcando la permanencia en el sistema tras cada llamamiento y dentro de los plazos establecidos. De lo contrario, el estudiante será excluido del proceso. Un mes después, 30 de octubre, y después de realizarse los llamamietnos personales, cerrará el plazo de matriculación.