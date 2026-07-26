Los vecinos desalojados por el incendio en Ejulve vuelven a casa: el incendio se da por estabilizado

Vuelta a casa. Los vecinos desalojados el pasado viernes tras la reactivación del incendio en Ejulve (Teruel), en fase de estabilización, ya pueden regresar a sus viviendas tras un fin de semana en vilo. El Gobierno de Aragón ha dado la orden de realojo a primera hora de este domingo mientras las labores de extinción se mantienen en los tres puntos calientes de la comunidad: Ejulve, La Cerollera y Plan.

La entrada de viento norte y la bajada de temperaturas que se inició ya durante la noche del viernes al sábado ha permitido que la evolución de los tres incendios sea favorable. El de La Cerollera se dio por estabilizado ayer por la mañana, mientras que en la comarca de Andorra-Sierra de Arcos se logró frenar el avance del fuego, se rebajó la situación operativa a nivel 1 del Plan Especial de Protección Civil de Emergencias por Incendios Forestales y se desmovilizó a la Unidad Militar de Emergencias (UME), que el pasado viernes tuvo que volver a incorporarse a las labores de extinción tras la reactivación del fuego.

Fue el mismo viernes por la tarde cuando el Gobierno de Aragón dio la orden de desalojo de los 175 vecinos de Cuevas de Cañart, Ladruñán, Dos Torres de Mercader y los barrios pedáneos de El Higueral y La Algecira, quienes han pasado el fin de semana en casas de amigos o familiares, o en el pabellón municipal de Alcorisa, habilitado para acoger a aquellas personas que no tuvieran una alternativa habitacional.

Durante la jornada de ayer apenas se produjeron reproducciones del fuego y, debido a su evolución favorable, se apostó por una desmovilización progresiva de medios, con la intención también de que estos se pudieran destinar a otros lugares que ahora viven una situación crítica, como Madrid o Castellón.

Tras la reunión de los alcaldes de los municipios afectados por el incendio con los responsables del Puesto de Mando Avanzado, se ha acordado permitir el regreso a sus domicilios de las personas que permanecían evacuadas y las carreteras locales y autonómicas que permanecían cortadas han quedado ya abiertas al tráfico, aunque, eso sí, desde la dirección de extinción «se pide a la población que evite circular por caminos y pistas forestales situados dentro del perímetro del incendio para no entorpecer las labores de extinción y evitar accidentes con la maquinaria pesada y las autobombas que permanecen en la zona».

Ahora mismo trabajan en Ejulve ocho cuadrillas con seis autobombas de INFOAR del Gobierno de Aragón, dos nodrizas y una autobomba de los Bomberos de la Diputación Provincial de Teruel, APN, así como personal técnico de dirección de extinción y del PMA.

Los recursos del MITECO y la UME se trasladan a Madrid

Los medios del MITECO y la UME fueron desmovilizadas a lo largo de la jornada de ayer para poder destinarlos a otros incendios graves que están teniendo lugar en España. También el Ayuntamiento de Zaragoza ha puesto a disposición de las comunidades afectadas, recursos humanos y materiales del Servicio Contra Incendios del Ayuntamiento de Zaragoza.

Bomberos de Zaragoza se preparan para ayudar en las labores de extinción de los incendios de la Comunidad de Madrid. / Ayuntamiento de Zaragoza

La Dirección de estos incendios ha aceptado la ayuda y sobre las 8:45 horas de este domingo han salido hacia la zona una Unidad de Intervención Forestal, un vehículo de mando, una Bomba Pesad, una Nodriza, un vehículo de apoyo y comunicación con antena Starlink y nueve bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza.

La UME ha asignando estas dotaciones al Puesto de Mando Avanzado de Navalcarnero para realizar labores de defensa entre núcleos urbanos y masa forestal.