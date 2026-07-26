¿Cuántas VPO se están construyendo actualmente en Aragón?

El Gobierno de Aragón está estudiando volver a subir el precio máximo de las viviendas de protección oficial (VPO, VPA por sus siglas en la comunidad), algo que está debatiendo con los distintos agentes sociales y económicos y que, previsiblemente, derivará en una actualización del módulo por encima del 10% que lo acercará a la media nacional, en torno a los 2.100 euros, aunque los detalles todavía no están cerrados. Se trata de una petición recurrente del sector de la construcción, en aras de obtener una rentabilidad que convierta este mercado en apetecible para sus intereses.

Según el sector, los costes se han incrementado un 4,5% en lo que va de año y la previsión es que el alza llegue al 10%, lo que sumado a la falta de mano de obra y a la inflación que provoca la puesta en marcha de las inversiones milmillonarias (como los centros de datos) hace que el impulso a la VPO se frene.

En estos momentos, a julio de 2026, hay 1.768 pisos protegidos en construcción en la comunidad aragonesa. Un dato que distorsiona, especialmente, su capital, Zaragoza, al calor de barrios calificados en su mayoría para albergar miles de VPO como Arcosur. En ese sentido, en Zaragoza se contabilizan ahora 1.660 VPO en construcción, mientras que en lo que va de año se han finalizado 109.

Grúas en Arcosur, en Zaragoza, con la mayor bolsa de suelos para VPO en la comunidad. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

En el caso de Huesca, también la capital concentra la gran mayoría de las promociones, aunque son muy escasas en relación a Zaragoza. Las obras en la promoción de Los Olivos están muy avanzadas y habilitarán 90 pisos de protección oficial, 75 de ellos privados y 15 sufragados con fondos públicos. En la provincia, tan solo Jaca tiene VPO en marcha, con 18 que en este caso son 100% de promoción pública.

Teruel, a cero

Por tanto, son tan solo tres los municipios los que aglutinan la nueva oferta, aunque realmente es Zaragoza el mercado donde la VPO es más apetecible para los constructores, como así demuestran los datos. En el otro lado de la balanza está Teruel, tanto la capital como su provincia, que hoy por hoy no tiene ni una sola promoción de VPO en marcha. De hecho, hace más de una década que ni siquiera tiene ningún tipo de calificación, ni provisional (la que se da cuando van a comenzar las obras) ni mucho menos definitiva (se otorga al finalizar).

En Huesca, pese a que sí hay casos concretos, la situación tampoco es mucho más boyante. En la última década tan solo se han finalizado 56 VPO, aunque desde 2023 se han dado 108 calificaciones provisionales, las que corresponden a las promociones antes mencionadas en la capital oscense y en Jaca.Y nada más.

El caso de Zaragoza, aprovechando el enorme tirón de la capital, que ha crecido en población por encima de los 700.000 habitantes (más del 50% del global de Aragón), las calificaciones provisionales y definitivas suman 5.381 VPO desde el año 2015, si bien es cierto que el mercado se ha reactivado en los últimos tres años, con prácticamente el 50% de ese total (2.641). Desde 2023 se han otorgado 1.857 visados provisionales y 784 definitivos, aunque el objetivo de la DGA es poder impulsar 1.200 pisos de protección oficial al año.

El ranking

La interpretación que se hace desde el sector, y que ahora está en estudio, es que el mercado no termina de despegar por la baja rentabilidad que ofrecen estas promociones a causa de todas las variables antes citadas. En el ranking nacional, el módulo aragonés (hablando de VPO de régimen general) es el segundo más barato. Por debajo solo está Extremadura, con 1.633 euros el metro cuadrado.

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Cataluña (2.913 euros), Madrid (2.592 euros) y Valencia (2.400 euros) lideran con la clasificación, con una media nacional que se sitúa en 2.134,78 euros. Con la próxima subida, Aragón rondará esta cantidad, alcanzando a comunidades como Baleares, Galicia, Canarias o Navarra.